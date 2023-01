La facture de bus gratuits de DC devient loi alors que les systèmes de transport en commun à tarif zéro décollent

Washington, DC, a promulgué un projet de loi sur les bus à tarif nul, selon le Conseil DC.

Le maire Muriel Bowser a refusé d’approuver officiellement le projet de loi, qui élimine le tarif de 2 $ pour tous les bus de la ville, ajoute une douzaine de lignes de bus 24 heures sur 24 à partir de juillet et appelle à un investissement de 10 millions de dollars dans d’autres améliorations de service aux lignes de bus.

Mais le conseil a adopté la proposition sans la signature du maire, faisant de Washington la plus grande ville américaine à codifier un système de transport en commun gratuit alors que le mouvement prend son envol dans tout le pays. Kansas City, Missouri, auparavant la plus grande ville dotée d’une telle loi, a créé son propre système de transport en commun à tarif nul en 2019, bien que cette ville ne dispose pas de système ferroviaire.

En décembre, le DC Council a adopté le projet de loi à l’unanimité, mais il attendait une réponse du bureau du maire avant qu’il ne devienne officiellement loi, a déclaré le membre du conseil Charles Allen, qui avait initialement proposé le projet de loi Metro for DC en 2021.

Plus tôt ce mois-cile directeur financier de Washington a approuvé le financement du service de bus gratuit, récoltant 11 millions de dollars pour l’exercice 2023, 43 millions de dollars pour l’exercice 2024 et de plus en plus pour chaque exercice suivant.

Le conseil a été informé de la décision du maire de ne pas signer la législation la semaine dernière, selon Allen, et celle-ci a été promulguée sans sa signature jeudi. Le conseil a annoncé officiellement la décision du maire lundi.

Il est en train de débattre de l’opportunité d’ajouter un amendement qui subventionnerait les voyages en train pour les résidents de la ville, mais la version actuelle du projet de loi entrera en vigueur entre-temps, a déclaré Allen.

“C’est à toute vapeur maintenant”, a-t-il dit, ajoutant que la résistance du maire à signer le projet de loi est en grande partie symbolique.

“Il n’y a aucune différence pratique”, a déclaré Allen. “Peut-être que vous pourriez penser que cela reflète un niveau d’enthousiasme différent.”

Bowser avait auparavant contestation avec le fait que le Maryland et la Virginie n’aidaient pas à financer la facture malgré les avantages pour leurs résidents, a rapporté NBC Washington. Le bureau du maire n’a pas répondu à une demande de commentaire.