La facture d’assurance de Fiona pourrait atteindre 700 millions de dollars – mais la plupart des dommages ne seront pas couverts

L’ouragan Fiona est en passe de devenir la tempête la plus coûteuse à avoir jamais frappé le Canada atlantique – et la majeure partie de son bilan financier ne sera pas couverte par les assurances.

Les analystes de DBRS Morningstar estiment que la tempête, qui a ravagé la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve et l’est du Québec le week-end dernier, a causé entre 300 et 700 millions de dollars de pertes assurées à l’économie locale.

Mais ce chiffre est loin du coût réel de la tempête, car les lacunes du système d’assurance font que la plupart des dommages ne seront pas couverts.

Alors que la plupart des polices d’assurance habitation et propriété résidentielles couvrent généralement les dommages causés par des vents violents, des arbres abattus et des dégâts d’eau causés par des toits qui fuient, ce n’est pas le cas pour le type d’inondation causée par les ondes de tempête – qui étaient une grande partie de Fiona. colère.

“Les ondes de mer ne sont pas couvertes dans la plupart des cas”, a déclaré Marcos Alvarez, responsable mondial des assurances chez DBRS Morningstar. “Vous achetez cette couverture séparément dans la plupart de vos polices au Canada.”

Cependant, la plupart des gens qui en ont besoin ne l’ont pas, car il est difficile à obtenir et souvent d’un coût prohibitif.

C’est la situation de David Farrell, un propriétaire de Rose Blanche-Harbour le Cou, T.-N.-L., qui se trouvait à l’intérieur de sa maison au bord de la mer lorsque la tempête s’est abattue, la laissant irrémédiablement endommagée.

“Je n’ai aucune assurance”, a-t-il déclaré à CBC News à propos de sa maison depuis 15 ans. “Quand j’ai acheté l’endroit, l’inspecteur en bâtiment a dit:” Vous vivez au-dessus de l’eau salée … vous ne pouvez pas en avoir. “”

REGARDER | Un propriétaire terre-neuvien décrit le moment où Fiona a frappé :

“Nous n’avons jamais vu d’eau aussi haute” – un propriétaire de NL décrit Fiona Christopher Farrell décrit le moment où il a vu de l’eau entrer sous le plancher de leur maison à Rose Blanche-Harbour le Cou, T.-N.-L., lorsque Fiona est passée.

Il n’est pas seul dans sa situation. Bien que l’impact de la tempête ait été dévastateur pour la communauté locale, Alvarez dit qu’il n’est rien en comparaison du bilan financier d’autres catastrophes naturelles, telles que le feu de forêt qui a rasé une grande partie de Fort McMurray en 2017et la tempête de verglas qui a frappé l’Ontario et le Québec en 1998, des calamités pour lesquelles la facture d’assurance s’est chiffrée en milliards.

Alors que les propriétaires découvriront probablement que la plupart des dommages causés par les inondations ne sont pas couverts, les entreprises de la région seront probablement en meilleure forme du point de vue de l’assurance.

“Les clients commerciaux seront plus susceptibles d’avoir une assurance contre les inondations”, a déclaré Alvarez. “Ce ne sont pas seulement les dommages que vous verrez couverts par l’assurance … mais aussi les pertes d’interruption d’activité – s’ils ne peuvent pas fonctionner ou s’ils ne peuvent pas avoir accès à la propriété pendant un certain nombre de jours, cela sera également couvert.”

Alors que l’industrie essaie de s’adapter pour répondre aux besoins de la région, il est clair que l’économie change rapidement. “Bien que cette tempête à elle seule ne suffise pas à dire que le changement climatique aggrave l’exposition au risque du Canada atlantique aux tempêtes majeures, les assureurs seront probablement plus prudents à l’avenir lorsqu’ils modéliseront le risque de catastrophe dans cette région”, a déclaré Alvarez.

“La pénurie de main-d’œuvre et l’inflation ont augmenté le coût de reconstruction des biens endommagés, ce qui entraînera une augmentation des réclamations d’assurance. Ensemble, ces facteurs obligeront les assureurs à augmenter les primes pour maintenir leurs marges bénéficiaires à l’avenir.”

Une grande partie des dommages ne seront pas couverts par les polices d’assurance, les programmes du gouvernement fédéral seront là pour combler certaines de ces lacunes. Mais combien exactement n’est pas clair.

“Ce genre d’événements va malheureusement être plus fréquent et plus destructeur”, a déclaré mardi aux journalistes Dominic LeBlanc, ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités. “Évidemment, le gouvernement du Canada sera là pour partager l’aspect financier de cette compensation.”

Gloria Haydock, responsable des relations avec les consommateurs pour la région de l’Atlantique au Bureau d’assurance du Canada, affirme que de nombreux habitants de la région éprouvent actuellement des difficultés pour des raisons autres que les dommages matériels.

“Un toit est un toit, mais c’est tout ce qu’il y a à l’intérieur… les souvenirs, les photographies et tout le reste”, a-t-elle déclaré à CBC News lors d’une interview. “C’est une période difficile à traverser, surtout quand on regarde autour de soi et qu’on voit la dévastation.”

C’est pourquoi même si sa maison peut s’avérer inhabitable, Farrell se compte parmi les plus chanceux.

“D’autres pauvres ne reçoivent rien”, a-t-il dit. “Au moins, j’ai la chance d’avoir mes affaires et mes affaires personnelles.”