La facture britannique de Covid a grimpé à 372 milliards de livres sterling

L’ACTION pour lutter contre la pandémie a jusqu’à présent coûté 12 277 £ pour chaque contribuable britannique, révèle aujourd’hui un rapport.

Mais la facture finale devrait être encore plus élevée – le public devant débourser des sommes plus énormes pour les 20 prochaines années.

La lutte contre Covid a jusqu’à présent coûté 372 milliards de livres sterling et prendra des décennies à porter ses fruits Crédit : Getty

Les chiffres montrent que le gouvernement a dépensé jusqu’à présent 372 milliards de livres sterling pour lutter contre Covid.

C’est le double du montant de l’impôt sur le revenu chaque année et presque chaque centime est emprunté.

Avec la levée du verrouillage de l’Angleterre, 40 000 fans de musique ont emballé le festival Latitude dans le Suffolk ce week-end dans l’espoir d’un retour à la normale.

Mais les députés inquiets craignent qu’il faille des décennies pour remettre les finances du pays à l’équilibre.

Le chiffre – calculé par le Comité des comptes publics de la Chambre des communes – est trois fois plus élevé que les chiens de garde des dépenses publiques estimés l’année dernière.

DES MILLIONS GASPILLÉS

Plus d’un quart ont bénéficié de mesures de soutien à l’emploi, comme le régime de congé.

92 milliards de livres sterling supplémentaires sont également injectés dans les services de santé pour les aider à faire face à la pression de la pandémie.

Des milliards d’autres sont allés au programme de vaccination réussi et au programme de test et de traçage très critiqué.

Avec des millions de livres de plus perdues à cause du gaspillage et de l’inefficacité, les députés exigent des mesures dès maintenant pour s’assurer que chaque centime soit dépensé judicieusement à l’avenir.

Dame Meg Hillier, qui préside le comité, a déclaré: «Avec des sommes d’argent époustouflantes dépensées jusqu’à présent pour les mesures de Covid, le gouvernement doit être clair, maintenant, comment cela sera géré à l’avenir et sur quelle période de temps.

« Si le coronavirus est avec nous depuis longtemps, la gueule de bois financière pourrait laisser aux générations futures un gros mal de tête. »

Dans deux rapports percutants, le comité a critiqué les dépenses du gouvernement pour un kit de protection hospitalière inutilisable et a déclaré que l’enquête publique de l’année prochaine serait trop tardive pour résoudre certains problèmes.

Il a averti que les contribuables seraient exposés à « des risques financiers importants pour les décennies à venir » en plus du coût estimé jusqu’à présent.

Dame Meg a déclaré que le public britannique ne pouvait pas être traité « comme un distributeur automatique de billets » et a demandé qu’un plan soit inclus dans l’examen des dépenses d’automne du chancelier Rishi Sunak.

Le député travailliste a ajouté: «Le risque continu pour le contribuable durera 20 ans sur des choses comme les prêts de récupération des arts et de la culture, sans parler des autres nouveaux risques que les ministères du gouvernement doivent rapidement apprendre à gérer.

« Nous devons voir un plan clair et des coûts mieux contrôlés. »

Plus de 10 milliards de livres sterling ont été gaspillés en équipements de protection individuelle pour le personnel de première ligne du NHS qui n’étaient « pas adaptés à l’usage », selon un rapport.

Le stock actuel coûte 6,7 millions de livres sterling par semaine au ministère de la Santé et les niveaux de déchets potentiels sont « inacceptablement élevés », déclare-t-il.

Environ 10 000 conteneurs d’EPI attendaient toujours d’être déballés en mai de cette année et 2,1 milliards d’articles de l’équipement se sont révélés impropres à une utilisation en milieu médical.

Cela équivaut à 2 milliards de livres sterling d’argent des contribuables et à cinq fois l’estimation des EPI impropres à l’usage donnée au comité par le ministère en janvier.

Le test et la trace de l’Angleterre n’ont pas réussi à faire une «différence mesurable» dans la propagation du virus malgré une dépense de 23 milliards de livres sterling, selon un rapport antérieur du comité.

Les membres ont appelé le programme à «se sevrer» de la dépendance à l’égard de consultants payés jusqu’à 6 600 £ par jour.

Dame Meg a déclaré que le test et la trace étaient censés avoir évité le besoin de verrouillages supplémentaires, mais la promesse avait été rompue deux fois.

Le député conservateur Richard Holden, qui siège au comité, a déclaré hier soir : « Traiter avec Covid a coûté une fortune à tous les pays.

« Soutenir nos emplois et nos entreprises NHS et britanniques pendant la pandémie a creusé un trou de 372 milliards de livres sterling dans les finances publiques du Royaume-Uni.

« C’est environ le double de ce que nous prélevons de tous les impôts sur le revenu chaque année. C’est de l’argent qui a dû être emprunté et qui devra être remboursé.

M. Holden, qui a remporté l’ancien siège du mur rouge de North West Durham en 2019, a ajouté: « Nous devons maintenant nous assurer que l’économie se redresse fortement pour générer les revenus dont nous avons besoin pour gérer cette dette supplémentaire – c’est pourquoi la croissance de la productivité et le nivellement tellement important. »

Mais un autre membre du comité conservateur Craig Mackinlay a averti que des dépenses publiques excessives pourraient devenir la norme.

Il a déclaré: « Au cours des 120 dernières années, chaque fois qu’il y a eu une augmentation de la dette, les dépenses de base du gouvernement ne sont jamais revenues à leur point de départ. »

Ce week-end, 40 000 fans de musique ont rempli le festival Latitude du Suffolk Crédit : PA

Rishi Sunak a été invité à proposer un «plan clair» dans son examen des dépenses d’automne Crédit : Getty

John O’Connell, de la TaxPayers’ Alliance, a déclaré: « Bien sûr, le gouvernement a dû réagir rapidement, mais l’ampleur de l’argent public gaspillé choquera ceux dont les budgets ont été comprimés par la crise. »

Les travaillistes se sont saisis des chiffres pour intensifier les demandes d’une enquête publique sur le Premier ministre Boris Johnson et la gestion par le gouvernement de la pandémie pour commencer maintenant.

Un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré hier soir : « Des processus solides sont en place pour garantir que les dépenses gouvernementales offrent toujours un bon rapport qualité-prix au contribuable. »