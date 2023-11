La faction républicaine du Sénat tente d’empoisonner l’aide à l’Ukraine

Une faction des Républicains du Sénat ajoute sa marque d’obstruction au chaos qu’est la campagne de fin d’année pour financer le gouvernement et fournir une assistance continue à l’Ukraine et une nouvelle aide à Israël. Le groupe menace de suspendre son soutien à l’aide à l’Ukraine à moins que le Sénat n’inclue dans le plan de financement certains des pires éléments d’un projet de loi sur l’immigration adopté par la Chambre.

Ce projet de loi de la Chambre, HR 2, était tellement controversé même parmi les républicains que son adoption a été retardée de plusieurs mois. Maintenant un poignée de sénateurs MAGA, dont quelques-uns de l’aile pro-Poutine, mettent en avant certains des éléments les plus racistes de ce projet de loi. Les sénateurs James Lankford de l’Oklahoma, Tom Cotton de l’Arkansas et Lindsey Graham de Caroline du Sud sont exigeants des changements politiques qui rendraient beaucoup plus difficile la fuite des violences criminelles et politiques dans leur pays d’origine pour demander l’asile aux États-Unis. Ils veulent plus de financement pour la sécurité des frontières, y compris la reprise de la construction du mur frontalier de Donald Trump.

Ces changements radicaux ne nuiraient pas seulement aux personnes demandant l’asile à la frontière sud, a déclaré le sénateur démocrate Dick Durbin de l’Illinois. souligné, affirmant que la proposition « n’est pas un bon point de départ » pour négocier une sécurité renforcée aux frontières. Cela nuirait aux réfugiés d’Ukraine, d’Afghanistan et d’autres pays « que nous devrions aider et non expulser ».

Chuck Schumer, chef de la majorité au Sénat a foutu la proposition lors d’une conférence téléphonique avec les démocrates mardi. « Les Républicains du Sénat ont essentiellement copié de grandes parties du projet de loi radical de la Chambre. Et c’est le prix demandé pour financer l’Ukraine ? L’idée est une « énorme erreur », a-t-il déclaré, mais il a ajouté que les démocrates seraient disposés à envisager une réforme de la sécurité des frontières et de l’immigration. Il a utilisé l’exemple de cette poussée des républicains pour exhorter les démocrates à défendre avec plus de force la question de l’aide à l’Ukraine auprès de leurs collègues républicains, ont déclaré à Politico des sources proches de l’appel.

La décision de ce groupe porte quelque peu atteinte au chef de la minorité Mitch McConnell, qui est un fervent partisan de l’Ukraine depuis l’invasion russe. Il n’a pas approuvé cette poussée depuis son flanc droit, mais dit Selon l’Associated Press, l’inclusion de certaines dispositions frontalières dans le paquet « est le meilleur moyen d’obtenir l’adhésion de neuf sénateurs républicains ».

Cette déférence envers la droite dure de la Chambre, où l’aide à l’Ukraine est gravement menacée, intervient à un moment extrêmement délicat pour l’Ukraine, avec alliés rétifs commencer à faire pression pour que le gouvernement ukrainien entame des négociations avec la Russie. Cela aggrave également le chaos déjà créé par les républicains de la Chambre la semaine dernière lorsque le président Mike Johnson a insisté sur la séparation de l’aide à l’Ukraine et à Israël, et que la Chambre a adopté le projet de loi. Projet de loi de financement d’Israël. Ce projet de loi est mort dès son arrivée au Sénat.

Les démocrates doivent explorer toutes les options pour faire pression sur les républicains du Sénat afin qu’ils maintiennent leur soutien à l’Ukraine et minimisent la quantité de poison que les républicains exigeront en retour. Cela inclut les démocrates de la Chambre utiliser une demande de décharge. De nombreux républicains, à la Chambre et au Sénat, continuent de soutenir l’Ukraine. Il faut les forcer à intensifier leurs efforts.

