La faction de Benny Gantz montre des fissures alors que le gouvernement de guerre israélien est en danger – Israel Politics

Des entretiens ce week-end avec trois personnalités centrales du parti Unité nationale du ministre sans portefeuille Benny Gantz ont mis en lumière des divergences de vues qui pourraient diviser le parti à l’approche d’élections futures, qui pourraient avoir lieu relativement prochainement.

Les trois personnes interrogées, les ministres sans portefeuille Gadi Eisenkot, Chili Tropper et Gideon Sa’ar, étaient en désaccord sur les questions du moment de la sortie du parti du gouvernement, du prix qu’Israël devrait payer dans un éventuel échange d’otages contre les 136 Israéliens. les captifs détenus par le Hamas à Gaza, la politique concernant qui devrait diriger Gaza une fois la guerre terminée, et sur d’autres questions.

Quelles sont les différences entre les trois ministres ?

Les différences concernaient principalement Eisenkot et Tropper d’une part et Sa’ar d’autre part.

Sa’ar est le chef de la faction Nouvel Espoir au sein du parti de l’Unité nationale et est plus belliciste sur les questions de sécurité nationale que Gantz, Eizenkot et la faction de Tropper, Kakhol lavan.

Lors de l’interview d’Eizenkot jeudi sur la populaire émission “Uvda” de la Douzième chaîne, l’ancien chef d’état-major de Tsahal a déclaré qu’il était extrêmement improbable qu’un raid éclair visant à libérer les otages israéliens à Gaza réussisse, et qu’un accord serait bientôt nécessaire pour qu’ils soient libérés vivants. . Même si cela n’est pas complètement contradictoire, cela diffère de l’insistance du cabinet de guerre selon laquelle seule une pression militaire continue pourrait aboutir à un accord d’otages, un point de vue que Sa’ar a réitéré lors de son interview sur la Quatorzième chaîne samedi soir.

Le ministre Gideon Sa’ar s’exprime lors de la conférence annuelle du Jerusalem Post au Musée de la Tolérance à Jérusalem, le 12 octobre 2021. (crédit : AVSHALOM SASSONI/MAARIV)

Eizenkot a ajouté qu’Israël devrait accepter un cessez-le-feu en échange de la libération des otages, même si le cessez-le-feu devait durer des mois. Eisenkot s’est abstenu de dire qu’Israël devrait accepter les demandes actuelles du Hamas de mettre fin complètement à la guerre, mais la volonté d’un cessez-le-feu prolongé est néanmoins très différente du plan de Saar, qui consiste à intensifier la pression militaire autant que possible. possible.

Concernant le moment où il quittera le gouvernement, Eisenkot a laissé entendre qu’il pourrait prendre une décision indépendamment du chef de son parti, Gantz, ajoutant que les dirigeants israéliens ne disaient pas la vérité aux Israéliens sur la guerre et n’étaient pas disposés à prendre les décisions nécessaires concernant l’avenir du gouvernement. Bande de Gaza.

Cependant, Tropper, lors de l’émission Meet the Press de la Douzième chaîne samedi soir, a insisté sur le fait qu’on ne pouvait pas « glisser un morceau de papier » entre lui, Eisenkot et Gantz et que les trois prendraient une décision commune quant au moment de quitter le gouvernement – ​​tout comme ils ont pris la décision commune d’y adhérer en premier lieu.

La faction de Gideon Sa’ar est seule

Sa’ar, cependant, n’était pas disposé à s’engager à se joindre à une telle décision. Le leader de New Hope a souligné qu’il était le chef d’une faction qui existait séparément et a laissé entendre que sa faction resterait au gouvernement jusqu’à la fin de la guerre.

Eizenkot et Tropper ont déclaré qu’ils resteraient aussi longtemps qu’ils se sentiraient pertinents dans les processus décisionnels – mais qu’ils quitteraient le gouvernement s’ils estimaient que le Premier ministre Benjamin Netanyahu retardait les décisions stratégiques pour des raisons politiques, même si cela impliquait de partir au milieu. de la guerre.

Une autre différence notable entre Eisenkot et Saar était le sujet de la domination de Gaza à la fin de la guerre.

Eisenkot n’a pas abordé directement la question lors de son entretien, mais a souligné l’importance stratégique d’aborder sérieusement la question, ce que Netanyahu s’est largement abstenu de faire.

Sa’ar, cependant, a fait écho à Netanyahu en se concentrant principalement sur le fait que l’Autorité palestinienne ne devrait pas diriger Gaza et est même allé plus loin que Netanyahu en s’opposant non seulement à la création d’un État palestinien, mais en affirmant que cela mettrait en danger l’avenir d’Israël.

Eizenkot et Tropper ont appelé à des élections dans les mois à venir, et les divergences flagrantes entre eux et Sa’ar pourraient probablement conduire Sa’ar à décider de se présenter de manière indépendante si des élections ont effectivement lieu. L’Unité nationale est loin devant tous les autres partis dans presque tous les sondages organisés au cours des derniers mois – mais en abandonnant, Saar perdra un certain nombre de sièges avec lui, réduisant ainsi l’avance de l’Unité nationale.