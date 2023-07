La faction d’Ajit Pawar s’est-elle retrouvée en lock-out d’un nouveau bureau ? Portes fermées, clés « manquantes »

Au milieu du remue-méninges et des postures pour débloquer la question du leadership au sein du Parti du Congrès nationaliste (NCP), le camp d’Ajit Pawar a eu le visage rouge ce matin à cause d’un trousseau de clés manquant.

Alors qu’il affronte son oncle Sharad Pawar dans la lutte pour le contrôle du parti, Ajit Pawar, aujourd’hui vice-ministre en chef du Maharashtra, va inaugurer un nouveau bureau du parti près du secrétariat d’Etat. Mais lorsque les dirigeants fidèles à Ajit Pawar ont atteint le nouveau «Rashtrawadi Bhavan» ce matin, ils se sont retrouvés en lock-out et les clés manquantes.

Les chefs de parti ont été vus assis sur des chaises devant les portes verrouillées alors que des appels étaient lancés pour retrouver les clés au plus tôt. Plus tard, des visuels ont montré des leaders de la jeunesse essayant de briser une serrure afin de pouvoir entrer dans le bungalow et le préparer pour l’inauguration par Ajit Pawar plus tard dans la journée. Une fois à l’intérieur, ils furent confrontés à un nouveau problème : les portes des pièces à l’intérieur étaient également verrouillées.

Le bungalow choisi par Ajit Pawar pour le bureau du parti appartenait auparavant à Ambadas Danve, chef de l’opposition au Conseil législatif du Maharashtra et loyaliste d’Uddhav Thackeray. M. Danve s’est maintenant vu attribuer un autre bungalow.

Le chef du NCP, Appa Sawant, a déclaré à NDTV que l’assistant personnel de M. Danve dormait dans le bungalow. « Nous avons pris toutes les dispositions à l’intérieur, mais l’AP a fermé et est parti. Nous l’avons appelé. Il a dit qu’il était en route pour Mantralaya et qu’il nous remettrait les clés », a déclaré M. Sawant, vice-président du NCP. Aile de Bombay. Le chef du NCP a également allégué un complot derrière cela.

L’énigme clé d’Ajit Pawar se joue un jour où les factions dirigées par lui et son oncle Sharad Pawar tiennent des réunions clés pour planifier leurs prochains mouvements. Les alliés du NCP, le Congrès et le Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray), se réunissent également aujourd’hui pour discuter des développements de choc au cours des deux derniers jours.

Les deux camps ont affirmé qu’ils représentaient le vrai PCN, mais ils n’ont pas précisé le nombre de députés qui les soutiennent.

Sharad Pawar a réprimé les rebelles, limogeant des hauts dirigeants tels que Praful Patel pour avoir assisté dimanche à la cérémonie au cours de laquelle Ajit Pawar et huit autres députés ont rejoint le gouvernement dirigé par Eknath Shinde. La faction dirigée par Pawar senior a soumis une pétition au président de l’Assemblée du Maharashtra, Rahul Narvekar, demandant la disqualification d’Ajit Pawar et de ses huit loyalistes.

Le parti a également écrit à la Commission électorale, soulignant que Sharad Pawar, le fondateur du NCP, continue de diriger le parti.