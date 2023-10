La faction conservatrice de droite dévoile sa liste de souhaits pour réduire les impôts, réduire l’immigration et quitter la CEDH

Une FACTION de députés conservateurs de droite a dévoilé hier soir une liste de souhaits visant à réduire les impôts, à réduire l’immigration et à quitter la Cour européenne des droits de l’homme.

Le caucus des nouveaux conservateurs de 2019 a produit cinq demandes que Rishi Sunak devait adopter avant les élections.

Une faction de députés conservateurs de droite a présenté cinq revendications que Rishi Sunak devrait adopter avant les élections. Crédit : Getty

S’insurgeant contre la montée en flèche de l’immigration, le député conservateur Tom Hunt a déclaré : « Il n’est pas xénophobe de – lorsque vous entrez dans votre centre-ville – ne pas vouloir avoir l’impression de vivre dans un pays étranger. »

L’ancien président du parti, Jake Berry, s’est engagé à voter contre toute nouvelle augmentation d’impôts et a déclaré que les patrons conservateurs n’oseraient pas expulser les rebelles potentiels, car cela éliminerait leur majorité.

Les anciens ministres Dame Priti Patel, Sir Jacob Rees-Mogg et Sir John Redwood ont tous prononcé des discours.

Présentant le stand du groupe, la députée conservatrice et cofondatrice Miriam Cates a suggéré que les ministres avaient dilapidé la majorité de 80 sièges obtenue en 2019.

Elle a déclaré : « L’intention en 2019 était de reprendre le contrôle de notre pays.

« Nous avons appris aujourd’hui que jusqu’à présent, nous n’avons pas réussi à nous libérer complètement des entraves du droit européen et du droit blairiste.

« Nous avons vu les impôts et l’immigration atteindre des niveaux insoutenables et nos enfants passent plus de temps que jamais dans l’éducation et en ressortent endettés, moins qualifiés et endoctrinés par des idées destructrices.

« Il existe une frustration profondément ancrée, qui, nous devons l’admettre, se reflète dans les sondages. »