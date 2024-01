La façon surprenante dont avoir des frères et sœurs peut affecter la santé mentale d’un adolescent

Une étude récente publiée dans le Journal des problèmes familiaux suggère qu’avoir plusieurs frères et sœurs peut présenter un inconvénient potentiel pour les jeunes adolescents.

Recherche sur la base de données recueillies auprès d’élèves de huitième année, il a été constaté que les enfants ayant un grand nombre de frères et sœurs semblent avoir de pires caractéristiques de santé mentale que leurs pairs issus de familles plus petites.

“Les parents qui ont plus d’enfants peuvent avoir moins de ressources pour réduire le stress à la maison que les parents qui ont moins d’enfants”, selon les auteurs de l’étude.

De plus, les chercheurs ont découvert que le fait d’avoir des frères et sœurs plus âgés d’âge proche ou des frères et sœurs à moins d’un an d’intervalle présentait la plus forte association avec une mauvaise santé mentale.

« Les frères et sœurs très éloignés les uns des autres se disputent davantage le type de ressources dont l’enfant cible a besoin de la part de ses parents », écrivent les auteurs. “De plus, les frères et sœurs nés dans l’année ou plus sont les seuls associés à une santé mentale inférieure, tandis que les frères et sœurs plus jeunes n’ont aucun lien avec la santé mentale.”

Les chercheurs ont rassemblé des données auprès de près de 19 000 enfants aux États-Unis et en Chine, âgés en moyenne de 14 ans. Ils ont découvert que les enfants sans frères et sœurs en Chine semblaient avoir la meilleure santé mentale du pays, tandis que les enfants célibataires et ceux avec un frère ou une sœur. aux États-Unis avaient une meilleure santé mentale que les sujets ayant plusieurs frères et sœurs.

Comment le nombre de frères et sœurs affecte-t-il la santé mentale ?

Pour faire simple, les parents de plus d’un enfant doivent évidemment diviser leur attention.

“Cette affirmation d’une santé mentale légèrement mauvaise est très probablement basée sur une dilution des ressources”, a expliqué Jeff Gardere, psychologue clinicien et professeur au Touro College of Osteopathic Medicine. « En d’autres termes, plus il y a d’enfants dans la famille, moins les parents peuvent accorder d’attention à chacun et moins ils peuvent consacrer de ressources financières aux enfants. »

Samantha Quigneauxthérapeute agréé et directeur national des services de thérapie familiale à Newport Healthcare, a déclaré qu’un manque d’attention parentale peut déclencher des inconvénients tels qu’une faible estime de soi, l’insécurité et l’incapacité de nouer des relations saines.

“Plus d’enfants pourrait signifier plus de concurrence pour le temps et l’attention des parents, et les enfants qui bénéficient d’une attention incohérente ou insuffisante peuvent développer des sentiments de négligence qui peuvent conduire à des problèmes de santé mentale”, a-t-elle déclaré.

Mais, a souligné Quigneaux, la quantité d’attention dont un enfant a besoin pour s’épanouir correctement dans le monde peut varier. Ce n’est pas totalement quantifiable et cela n’est pas applicable d’un enfant à l’autre.

Comment un écart d’âge réduit entre frères et sœurs affecte-t-il leur santé mentale ?

Selon la nouvelle étude, la différence d’âge entre les frères et sœurs a également une incidence sur leur santé mentale, des écarts étroits conduisant globalement à de moins bons résultats. Selon Gardere, cette tendance est directement liée à la « maladresse ».

“Comme ils sont plus proches en âge, les enfants peuvent avoir le même stade de maturation, car nous avons tendance à les traiter de la même manière ou à leur donner le même type de ressources”, a-t-il déclaré. « La réalité est qu’ils peuvent être proches en âge mais avoir des besoins individuels et, en tant que parents, nous avons tendance à passer à côté de cela. En d’autres termes, nous ne distinguons pas leurs besoins ou perspectives individuels ou uniques.

Quigneaux estime que la tendance à se comparer devrait également faire partie d’une conversation plus large, car les enfants, en particulier les adolescents, « connaissent une conscience accrue des autres, ce qui conduit à la compétition et à la comparaison ».

Les frères et sœurs qui sont particulièrement proches en âge partagent probablement des amis et participent à des activités similaires, deux faits qui peuvent indirectement les forcer à comparer leurs vies. Cela, a déclaré Quixneaux, « peut entraîner des problèmes d’anxiété et d’estime de soi ».

Y a-t-il des avantages positifs pour la santé mentale à avoir des frères et sœurs ?

La reponse courte est oui. Ce n’est qu’une constatation parmi d’autres ; la recherche montre également que les frères et sœurs peuvent également être bénéfiques à différents moments de notre vie.

« Avoir des frères et sœurs peut contribuer positivement à la santé mentale des adolescents en leur apportant un soutien émotionnel, en favorisant un sentiment de camaraderie et en créant un réseau social intégré », a déclaré Quigneaux. « Les frères et sœurs peuvent offrir une compréhension unique des expériences de chacun, partager un sentiment d’appartenance et offrir de la camaraderie dans les moments positifs comme dans les moments difficiles. »

Gardere a noté que l’amour et le soutien « dilués » offerts par les parents sont en juxtaposition directe avec l’attention accordée par les frères et sœurs.

«C’est comme naître dans un groupe ou une équipe sportive», a déclaré Gardere. « Il y a plus de soutien non seulement de la part des parents mais surtout des frères et sœurs. »

Seuls les enfants peuvent recevoir plus d’attention de la part de leurs parents que ceux qui ont des frères et sœurs, mais ce dernier groupe peut interagir avec des frères et sœurs, ce qui, d’une certaine manière, comble le vide de leur famille. l’attention « diluée » des parents.

Image ouverte modale Thomas Barwick via Getty Images Passer du temps individuel et commun avec votre adolescent contribuera à améliorer sa santé mentale.

Que peuvent faire les parents pour atténuer cela ?

Même si les résultats de l’étude sont logiques, il est important de noter que les parents peut essayez de réduire l’impact négatif de devoir répartir leur attention sur plusieurs enfants. Cela implique surtout comprendre les besoins individuels de chaque enfant et réserver du temps pour des moments en tête-à-tête.

“Pour atténuer les effets potentiels sur la santé mentale du fait d’avoir de nombreux frères et sœurs, les individus peuvent se concentrer sur le développement de solides compétences en communication au sein de la famille, en favorisant des liens individualisés avec chaque frère et sœur et en recherchant le soutien de leurs parents ou d’autres adultes de confiance”, a expliqué Quigneaux. « Établir des limites personnelles et veiller à ce que chaque frère ou sœur se sente entendu et compris peut contribuer à une dynamique familiale plus saine. »

Cela étant dit, Gardere a souligné qu’il est important d’écouter réellement nos enfants et de les interroger sur leur propre état d’être.

« Discerner leurs besoins individuels et leur apporter une attention adaptée », a-t-il déclaré. « Mais surtout, prenez le temps d’écouter chaque enfant individuellement, parfois seul, et il vous dira ce qu’il veut et ce dont il attend de vous en tant que parents. »

Gardere a également évoqué le système scolaire par rapport à la dynamique familiale, suggérant de consulter des conseillers, des thérapeutes et même des pédiatres sur ces sujets, et de ne pas avoir peur de demander conseil.