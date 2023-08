La façon surprenante de combattre les symptômes de l’asthme

« Un professionnel de la santé doit être consulté » avant de commencer une nouvelle activité ou d’accélérer un programme, ou chaque fois que l’asthme interfère avec une séance d’entraînement, George dit.

Si vous faites de l’exercice à l’extérieur, vous devez être conscient des qualité de l’airsurtout à une époque où la fumée et les particules d’un incendie de forêt au Canada peut déclencher des symptômes d’asthme chez des personnes situées à des milliers de kilomètres.

Plus vous travaillez dur, plus votre «ventilation», ce qui signifie que vous absorbez plus d’air dans vos poumons et potentiellement plus d’allergènes et de polluants.

La température et l’humidité deviennent également risquées aux extrêmes. L’air froid et sec peut déshydrater et contracter les voies respiratoires, rendant la respiration difficile.

Comment choisir le meilleur type d’exercice

Première étape : soyez réaliste. Les personnes asthmatiques ont souvent moins de capacité d’exercice que ceux qui ne le font pas – compréhensible lorsque l’essoufflement est votre réglage par défaut.

Deuxièmement, donnez-vous suffisamment de temps pour vous échauffer. Une routine d’échauffement solide – en particulier une avec un mélange d’exercices d’intensité faible et élevée – peut aider à prévenir l’asthme induit par l’exercice (bronchoconstriction), un rétrécissement des voies respiratoires lors d’une activité physique intense qui provoque un essoufflement et une respiration sifflante.