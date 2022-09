La façon Roger Federer de construire une amitié entre ennemis

Roger Federer en action est impossible à saisir avec des mots. Grâce et ruse, instinct et ingéniosité, tempérament et technique, soie et acier, férocité et amitié sont des aspects de son jeu par parties. Ensemble, toutes ces qualités ne suffisent pas à décrire la situation dans son ensemble sur un court de tennis, admiré par le monde sportif.

L’amitié avec les grands rivaux Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray hors du terrain, après la férocité sur des matchs tendus, le distingue. Le sentiment de respect mutuel entre ces quatre as nous en dit long sur un champion de Suisse dont le tennis a créé une auréole, sans ego chez une personne focalisée sur la victoire.

L’épreuve par équipe de la Laver Cup en est un exemple. Nadal a décrit le sentiment de s’associer à Federer comme un privilège absolu, Djokovic et Murray ont exprimé leur fierté de son amitié. Le lien entre les quatre de cultures différentes, jouant la Laver Cup, un concept de Federer, ressort clairement des images. Quatre vainqueurs à part entière, aiment se battre ensemble pour Team Europe.

REGARDEZ: Ses coéquipiers et ses rivaux soulèvent Roger Federer alors que GOAT fait ses adieux émotionnels à la Laver Cup

Federer a atteint les sommets, tout en conservant l’humilité qui fait honneur à son éducation et à la qualité des personnes qui l’ont influencé en montant. Il y a suffisamment de séquences vidéo documentées archivées, pour les fans qui souhaitent voir un vainqueur démonter ses adversaires sur le terrain.

Les statistiques de tennis construisent l’image d’un artiste astucieux, adaptant son jeu aux surfaces changeantes en matchplay et prenant le dessus sur différents adversaires à travers les générations. La tranche de revers, le jeu de coups impitoyable et le positionnement parfait pour mettre en place un gagnant racontent une histoire, mais ne parviennent pas à raconter toute l’histoire.

Chaque sport produit un champion une fois par génération dont la virtuosité va au-delà des pourcentages de victoires, pour définir la pureté. Le tennis peut être fier de montrer la voie de Roger Federer, de concourir selon ses propres conditions, en contraste frappant avec les machines qui frappent sur le court, grondant entre les services, brisant les raquettes de frustration.

Nadal a su s’élever au-dessus de la ferveur compétitive et trouver une cause commune avec le Suisse, dont le classement numéro un de l’ATP Tour sur 237 semaines consécutives (310 semaines en tout) est une tranche de l’histoire du tennis difficile à effacer. Saisissant le rang de numéro un de Federer en 2008, l’Espagnol reste le joueur à battre sur le Tour, alors qu’une nouvelle génération a fait irruption pour le déloger.

En images: D’abord la sueur puis les larmes ! Roger Federer fait ses adieux émotionnels

Federer, 41 ans et se remettant d’une blessure au genou, espère que son exemple de camaraderie au milieu de la compétition ne sera pas perdu pour Carlos Alcaraz, le plus jeune numéro un mondial du Tour, à propos de la diffusion de plus de positivité sur le circuit, au milieu de l’obsession de rester au sommet de la saison 2022 et après. Nadal, toujours le joueur à battre à 36 ans, a trouvé l’équilibre dans le sport.

La vie au-delà du tennis a plus de valeur pour faire face au succès et à l’échec, lorsqu’elle est comprise au début d’une carrière prometteuse, que comme une réalisation en dehors du court lors d’une rééducation suite à une blessure. Federer a géré les attraits et la pression de la vie loin du sport, en tant que personnalité publique valorisant la vie privée, établissant des relations au-delà des récompenses attachées, mieux que la plupart.

Ces jeunes pros hyperactifs qui suivent ses traces – Daniil Medvedev (26 ans), Stefanos Tsitsipas (24 ans), Casper Ruud (23 ans), Alcaraz (19 ans) – peuvent suivre l’exemple d’une icône du tennis sur les amitiés entre ennemis. Représentant cette fois l’équipe européenne, le Norvégien Rudd a été le témoin direct sur le terrain et dans les vestiaires du pouvoir du sport d’équipe pour rassembler les gens.

Le champion sur le court une dernière fois à la Laver Cup 2022, était un spectacle pour les dieux regardant en bas vers l’O2 Arena de Londres, s’émerveillant de la capacité de Federer à être le facteur unificateur du tennis. Nadal, Murray, Djokovic ont des souvenirs pour les faire perdurer, à propos d’une personne spéciale qui a laissé une tranche de l’histoire du tennis.

