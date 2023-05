La façon GENIUS dont Everton a utilisé la tactique de Brighton contre eux

Tout simplement : qui a vu ça venir ?

D’un côté, vous avez l’équipe locale, Brighton, qui pousse pour l’Europe après une saison brillante, et pourrait encore nourrir quelques espoirs extérieurs de voler une place dans le top quatre.

De l’autre, vous avez visité Everton, dans la zone de relégation et avec moins de buts que n’importe quelle autre équipe de Premier League.

Vous seriez pardonné de considérer celui-ci comme une victoire pour les Seagulls et de tout oublier. Mais alors vous auriez omis de prendre en compte Sean Dyche.

Une victoire écrasante 5-1 pour les Toffees, avec des bretelles d’Abdolaye Doucoure et Dwight McNeil, a sorti Everton des trois derniers et leur a donné une différence de buts qui pose problème à Southampton, Leeds et Nottingham Forest.

Alors, comment Dyche a-t-il fait?

L’équipe de Roberto De Zerbi a joué un football de possession délicieux jusqu’à présent cette saison, et la configuration d’Everton pour le match de ce week-end était essentiellement : les laisser faire.

Assis profondément et étroit, ils ont poussé le jeu de Brighton au loin, tout en refusant de leur permettre toute sorte d’espace évident au centre du terrain, annulant leurs options d’attaque.

Pendant de longues périodes du jeu, le ballon était dans la moitié de terrain d’Everton, mais avec Brighton incapable de faire quoi que ce soit avec.

Mais c’est le genre d’approche qui vous rapporterait un match nul 0-0 âprement disputé à l’extérieur. Et Everton n’a pas obtenu un match nul 0-0 âprement disputé à l’extérieur. Ils ont gagné 5-1.

Ce qu’Everton a fait, c’est capitaliser sur le fait que Brighton avait affronté Manchester uni trois jours auparavant, dans un match qui avait duré 100 minutes entières. Les Toffees, quant à eux, n’avaient pas joué depuis plus d’une semaine, ce qui signifie qu’ils pouvaient jouer efficacement pendant la pause alors que les jambes de Brighton commençaient à se fatiguer.

Et si vous voulez voir exactement comment ils ont utilisé cela à leur avantage, eh bien, vous devrez regarder la vidéo ci-dessus…