La façon exacte dont le chef d’Al-Qaïda, Ayman Al-Zawahiri, a été traqué pendant deux décennies et déchiqueté par un drone de la CIA sur son balcon

Le terroriste le plus recherché au monde, Ayman Al-Zawihiri, a été vendu par ses anciens alliés après s’être caché dans une planque du quartier des seigneurs de guerre de Kaboul.

Le chef d’Al-Qaïda a été touché par une volée de roquettes Hellfire tirées d’un drone américain à quelques mètres de l’ancienne ambassade britannique.

Zawahiri – connu sous le nom de « The Doctor » ou « Doctor Death » – a été tué dimanche Crédit : AP

Al-Zawahiri, à droite, a succédé à Oussama ben Laden après son assassinat en 2011 Crédit : Getty

Fumée s’élevant du site de la frappe américaine qui a tué Ayman Al-Zawahiri Crédit : Reuters/Aamaj News

Le tueur d’origine égyptienne, qui a servi le médecin d’Oussama ben Laden, était sous surveillance depuis des semaines après 25 ans de cavale.

Il a été tué dimanche à 6 h 18 après avoir marché seul sur son balcon.

Le patron du MI6, Richard Moore, a rendu hommage aux agents secrets qui ont révélé son emplacement dans le quartier bling de Sherpur.

Le maître espion connu sous le nom de “C” a retweeté un message disant : “Nous ne connaîtrons jamais les noms de tous ceux qui ont rendu ce jour possible.”

Et il a salué la grève comme «l’aboutissement d’un long effort partagé depuis le 11 septembre pour éliminer la menace posée par Zawahiri – un homme responsable, avec son credo toxique, de la mort de tant de personnes au cours des trois dernières décennies».

Zawihiri, 71 ans, était l’invité de la puissante faction talibane Haqqani qui est enfermée dans une lutte de pouvoir mortelle avec des rivaux de Kandahar.

Des sources ont déclaré que Zawihiri s’était rendu à Kaboul pour retrouver sa famille et vivait dans un complexe aux hauts murs près des ambassades britanniques et allemandes abandonnées.

Joe Biden a confirmé lundi que le chef d’Al-Qaïda avait été tué par deux missiles hellfire lors d’une frappe à Kaboul, coordonnée par la CIA.

Le président américain a déclaré que Zawahiri “était profondément impliqué dans la planification du 11 septembre”, le décrivant comme “le cerveau derrière les attaques contre les Américains, y compris le bombardement de l’USS Cole en 2000 pour tuer 17 marins américains et en blesser des dizaines d’autres”.

Des sources talibanes ont affirmé que sa mort avait alimenté un schisme au sein du gouvernement qui a interdit l’éducation des filles.

Les talibans ont condamné la frappe comme une violation des “principes internationaux”.

Zawahiri a succédé à Osbama ben Laden en juin 2011, un mois après que le chef terroriste a été abattu par les forces américaines dans son enceinte à Abbottabad, au Pakistan.

Il a fondé le groupe terroriste à l’origine des attentats de 2001 contre le World Trade Center et le Pentagone.

Connu sous le nom de « The Doctor » ou « Doctor Death », Zawahiri aurait orchestré les attentats à la bombe de 1998 contre les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya et figurait sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI.

Il avait une prime de 25 millions de dollars (20 millions de livres sterling) sur sa tête.

Cela survient un peu moins d’un an après la dernière apparition publique d’Al-Zawahiri dans une vidéo malade à l’occasion du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre, à la suite d’informations selon lesquelles il serait décédé en 2020.

Dans la vidéo de propagande, le djihadiste a fait l’éloge de la sortie américaine d’Afghanistan, bien qu’il n’ait fait aucune mention de la prise de contrôle du pays par les talibans.

Suite à sa mort, son gendre est pressenti pour reprendre le groupe terroriste.

Abdal-Rahman al-Maghrebi – qui est le “directeur général” de l’organisation en Afghanistan et au Pakistan depuis 2012 – est considéré comme le successeur le plus probable.

Le Marocain a occupé plusieurs postes de direction au sein d’Al-Qaïda et a été décrit par le département d’État américain comme le “directeur de longue date” de l’aile médiatique d’Al-Qaïda, Al Sahab.

Il a quitté le Maroc en 1996 pour étudier la programmation de logiciels à Cologne, en Allemagne, avant de partir s’entraîner au camp d’al-Faruq en Afghanistan – où il a été sélectionné pour diriger Al Sahab.

Une autre possibilité est le commandant en second d’Al-Zawahiri, Saif al Adel, 62 ans.

C’est un dirigeant et vétéran de longue date d’Al-Qaïda qui aurait également planifié les attentats à la bombe contre l’ambassade en 1998.

Il est apparu pour la dernière fois dans une vidéo marquant le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre