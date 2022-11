La façon effrayante dont le mari tueur de Caroline Crouch a exposé ses mensonges en pointant ses yeux et en clignant des yeux rapidement dans des interviews télévisées

C’est le moment effrayant où le mari meurtrier de Caroline Crouch a exposé sa culpabilité en retournant ses paupières “à l’envers” dans une interview télévisée révélatrice.

Babis Anagnostopoulos, 34 ans, a été emprisonné à perpétuité pour avoir étouffé à mort sa femme de 20 ans à leur domicile en Grèce en mai de l’année dernière.

Babis Anagnostopoulos s’est piqué dans l’œil pour pleurer de fausses larmes Crédit : Découverte+

Le monstre a tué Caroline Crouch devant leur bébé

Le monstre a assassiné Caroline devant leur bébé et a cruellement tué son chien bien-aimé avant de simuler un cambriolage bâclé.

Il est ensuite allé à la télévision pour raconter une série de mensonges macabres dans une tentative désespérée de tromper les autorités en leur faisant croire qu’il était un mari en deuil.

Anagnostopoulos a sangloté devant les journalistes, s’est rendu sur la tombe de sa femme avec leur fille et a même réconforté les parents au cœur brisé de Caroline.

Ses mensonges ont maintenant été explorés dans l’émission télévisée The Murder of Caroline Crouch: A Fake It Special sur Discovery +.

L’expert en langage corporel, le Dr Cliff Lansley, a révélé comment Anagnostopoulos affichait des signes révélateurs qui exposaient sa culpabilité.

Il a déclaré: “Il essaie de créer une impression de tristesse en mettant ses doigts, en enfonçant ses doigts dans le coin de ses globes oculaires.

“Et le dernier tire tellement la paupière vers le bas qu’il retourne la paupière à l’envers. Il revient ici.

“Donc, il essaie vraiment de stimuler les larmes dans ses yeux parce qu’il veut dépeindre la tristesse. Mais quand on regarde son visage en entier, il n’y a aucune preuve de tristesse sur son visage.”

Au cours des interviews télévisées, le monstre a affirmé qu’il avait “obtenu l’amour du monde entier” alors qu’il se réveillait.

Mais le Dr Lansley dit qu’il n’y a “pas de larmes” et “pas d’expressions de tristesse”.

Il explique également qu’il existe deux micro-indicateurs de tromperie lorsqu’Anagnostopoulos hausse les épaules tout en contredisant une affirmation verbale positive.

L’expert dit : “Ce haussement d’épaule unilatéral est si fiable comme indicateur de tromperie.

“Dans tout mon travail au cours des 30 dernières années, je n’ai jamais vu un micro haussement d’épaule unilatéral lorsque les gens disent la vérité.

“Lorsque vous obtenez des grappes comme celle-ci lors d’une réclamation, une réclamation affirmative, cela nous donne un degré énorme de confiance qu’il fait semblant.”

COMPLOT DE MEURTRE

Le 11 mai de l’année dernière, Anagnostopoulos a torturé et étouffé sa femme avec un oreiller alors que leur bébé dormait dans la maison du couple dans une banlieue huppée d’Athènes.

Le démon a ensuite suspendu le chien de la famille à sa laisse après avoir ourdi un complot horrible pour simuler une scène de crime.

La police a découvert le corps sans vie de Caroline sur un lit à côté de sa fille en pleurs, tandis qu’Anagnostopoulos était menotté au sol.

Quelques secondes après que le ruban adhésif ait été retiré de sa bouche, le tueur a commencé à raconter une histoire tordue.

Il a affirmé que sa famille avait été ciblée par un gang albanais pour mettre la main sur 10 000 £ en espèces dans la maison.

Mais ses mensonges se sont démêlés lorsque la police a découvert un SMS indiquant que Caroline prévoyait de quitter son mari.

Une cache numérique de preuves provenant des appareils intelligents du couple a également détruit la fausse chronologie d’Anagnostopoulos.

Les officiers ont découvert que le monstre avait en fait été actif pendant la période où il était censé être ligoté.

La montre intelligente de Caroline a également montré que son cœur avait cessé de battre des heures avant le vol présumé.

La psychologue médico-légale Kerry Daynes a déclaré à l’émission : “Elle dormait profondément vers quatre heures du matin, puis tout à coup, il y a eu une augmentation de son rythme cardiaque, une augmentation de six minutes de son rythme cardiaque alors qu’elle était étouffée.

“C’est quelqu’un qui a attendu que sa femme s’endorme pour lui sauter dessus et lui étouffer la vie. Et il lui a fallu six minutes pour le faire.

Anagnostopoulos a été reconnu coupable en mai de cette année de meurtre avec préméditation, de maltraitance d’animaux et de deux chefs d’accusation de détournement du cours de la justice.

En plus d’être emprisonné à perpétuité, il a également été condamné à 11 ans de prison pour avoir tué le chien et à une amende de 21 000 euros.

“Le meurtre de Caroline Crouch : une émission spéciale pour faire semblant” est disponible pour regarder sur Discovery +

Anagnostopoulos a cligné des yeux lors de ses entretiens en signe révélateur de culpabilité

Caroline avait prévu de quitter son mari pilote