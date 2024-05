La façon dont vous êtes né pourrait changer votre réponse aux médicaments qui sauvent des vies : ScienceAlert

La manière dont un nouveau-né accouche pourrait modifier la façon dont son système immunitaire réagira ultérieurement aux médicaments qui lui sauveront la vie.

Une nouvelle étude chinoise suggère que le trajet de l’utérus au monde, qu’il soit vaginal ou chirurgical, peut avoir un impact sur l’efficacité du vaccin contre la rougeole. Enfants nés via césarienne ont besoin de ce deuxième vaccin plus que la plupart, ont découvert les chercheurs. Sans ce rappel, le vaccin court un risque plus élevé d’échec.

L’analyse a été menée par des scientifiques de l’Université de Cambridge et de l’Université de Fudan en Chine et comprend des données provenant de 1 505 couples mère-enfant en Chine.

En règle générale, environ 5 pour cent des enfants de moins de 1 an ayant reçu la première dose du vaccin contre la rougeole ne montrent pas de réponse anticorps. Cependant, entre 2013 et 2018, les bébés nés par césarienne en Chine étaient 2,56 fois plus susceptibles de subir un échec du vaccin contre la rougeole que ceux nés par voie vaginale.

Heureusement, le deuxième vaccin contre la rougeole a compensé cet échec, déclenchant une vaccination tardive et « réponse immunitaire robuste« . Mais il est important de connaître ce décalage, car il peut contribuer à éclairer des politiques vaccinales efficaces.

En 2021, des millions d’enfants dans le monde n’ont pas reçu leur rappel contre la rougeole – un nombre record qui place l’immunité collective dans de nombreux pays à un point critique dangereux.

« Nous savons que beaucoup d’enfants ne reçoivent pas leur deuxième vaccin contre la rougeole, ce qui est dangereux pour eux en tant qu’individus et pour la population dans son ensemble », explique le généticien Henrik Salje de l’Université de Cambridge​.

« Les nourrissons nés par césarienne sont ceux que nous voulons vraiment suivre pour nous assurer qu’ils reçoivent leur deuxième vaccin contre la rougeole, car leur premier vaccin a beaucoup plus de chances d’échouer. »

La rougeole est une maladie respiratoire virale à menace imminente et l’une des maladies les plus contagieuses que nous connaissions. Le vaccin est tout ce dont nous disposons pour le maîtriser, et il faut un taux de vaccination d’au moins 95 % pour atteindre l’immunité collective dans une population.

La Chine est sur le point d’éliminer la rougeole, mais lors des récentes épidémies, environ un tiers des personnes infectées par le virus étaient déjà vaccinées. Ces infections « révolutionnaires » surviennent lorsque le système immunitaire d’un individu ne répond pas à un vaccin ou y répond trop faiblement.

Un certain pourcentage d’infections révolutionnaires sont attendues, c’est pourquoi il est si important de vacciner autant de personnes que possible, mais il s’agit d’un équilibre délicat, qu’une augmentation des césariennes pourrait perturber.

Les enfants nés par césarienne, par opposition à ceux nés par voie vaginale, ont un risque légèrement plus élevé de souffrir de certains troubles immunitaires, et même si les scientifiques ne parviennent toujours pas à comprendre pourquoi, il y a toutes les raisons de creuser davantage.

En 2022, un étude ont lié les césariennes à une diminution des réponses en anticorps après les vaccins contre le méningocoque et le pneumocoque. Dans la recherche, les bébés nés par voie vaginale avaient deux fois plus de niveaux d’anticorps protecteurs après avoir reçu les vaccins.

À l’époque, les scientifiques avaient émis l’hypothèse que les bébés nés par césarienne ne recevaient pas les mêmes germes importants provenant du vagin de leur mère, et que ceux-ci pouvaient avoir un effet stimulant sur un système immunitaire nouvellement formé.

L’étude menée en Chine n’a pas exploré pourquoi les césariennes ont eu un impact sur les réponses vaccinales, mais les auteurs soupçonnent une cause similaire.

« En cas d’accouchement par césarienne, les enfants ne sont pas exposés au microbiome de la mère de la même manière qu’en cas d’accouchement vaginal », explique Salje.

« Nous pensons que cela signifie qu’il leur faut plus de temps pour rattraper leur retard dans le développement de leur microbiome intestinal et, avec lui, la capacité du système immunitaire à être amorcé par des vaccins contre des maladies, notamment la rougeole. »

Mais pour l’instant, ce n’est qu’une théorie. Bien que les bébés nés par césarienne présentent une gamme différente de bactéries dans leurs intestins par rapport à ceux nés par voie vaginale, d’autres études suggérer les différences disparaissent après environ 9 mois.

Le système immunitaire du nouveau-né reste en grande partie un mystère. Les chercheurs ne parviennent même pas à s’entendre sur la question de savoir si un bébé est né stérile ou s’il est déjà équipé d’un microbiome issu de l’utérus. On ne sait pas non plus si c’est le microbiome vaginal ou le microbiome intestinal de la mère qui est semé chez un nouveau-né, et dans quelle mesure l’allaitement joue un rôle après la naissance.

Depuis 2000, le taux de césariennes a doublé dans le monde. L’opération représente désormais environ 20 pour cent des naissances dans le mondeet jusqu’à la moitié de toutes les naissances dans certains pays comme le Brésil.

Il est crucial pour la santé publique que nous sachions quel est l’impact de cette procédure populaire sur l’immunité de la prochaine génération.

L’étude a été publiée dans Microbiologie naturelle.