La façon dont vos chiens dorment montre à quel point ils se sentent en sécurité autour de vous ; Savoir plus

Nous avons tous vu nos amis à fourrure dans diverses situations, comme lorsqu’ils sont trop actifs ou coupables après avoir cassé un pot de fleurs. En fait, dormir de la manière la plus inappropriée est la plus courante. Mais en tant que propriétaire d’un animal de compagnie, avez-vous déjà pensé à la raison pour laquelle votre chien dort comme il le fait ? Avez-vous essayé de déchiffrer la signification de leurs positions de sommeil ?

Une vidéo dans laquelle les fabricants expliquent les différentes positions de sommeil des chiens devient virale. Donc, si votre ami à quatre pattes dort en position recroquevillée, cela signifie qu’il se protège. Il ignore ce qui l’entoure et sent qu’il pourrait se blesser.

Pour tout animal, la région de son estomac est assez vulnérable. Chaque fois qu’ils entrent dans un nouvel environnement, ils dorment d’abord en position recroquevillée. Vient ensuite la position suivante, où les doggos optent pour le couchage latéral. Ils gardent la tête haute et les jambes écartées. Cela suggère qu’ils sont à l’aise dans l’environnement. Ils font confiance à l’environnement qu’aucun accident ne se produira dans ce domaine avec eux. Parfois, ils dorment dans cette position sur les genoux de leurs parents, indiquant la confiance que vous ne leur ferez pas du tout de mal.

Dormir dans la position la plus inconfortable lorsqu’ils étirent leur visage et leurs jambes flottant dans l’air. Parfois, vous pouvez trouver votre ami à quatre pattes avec la bouche ouverte et un peu de langue. Cela signifie qu’ils considèrent cet endroit comme un havre de paix. Ils considèrent cet environnement comme le plus approprié pour eux. La vidéo de Petoptt a été adorée par les internautes.

