La façon dont nous traitons la douleur aiguë pourrait être erronée

Voulant savoir pourquoi la douleur disparaît pour certains mais s’éternise (et perdure) pour d’autres, les chercheurs ont examiné les mécanismes de la douleur chez les humains et les souris. Ils ont découvert qu’un type de globule blanc connu sous le nom de neutrophile semble jouer un rôle clé.

« Ce que nous faisons depuis des décennies semble non seulement être une erreur, mais une erreur à 180 degrés », déclare Jeffrey Mogil, PhD, auteur principal de l’étude et professeur au département de psychologie de McGill. « Vous ne devriez pas bloquer l’inflammation. Vous devriez laisser l’inflammation se produire. C’est ce qui arrête la douleur chronique.

Le journal, publié en Science Médecine translationnelle , suggère que l’inflammation, une partie normale de la récupération après une blessure, aide à résoudre la douleur aiguë et l’empêche de devenir chronique. Le blocage de cette inflammation peut interférer avec ce processus, entraînant une douleur plus difficile à traiter.

“En analysant les gènes des personnes souffrant de douleurs lombaires, nous avons observé des changements actifs dans les gènes au fil du temps chez les personnes dont la douleur a disparu”, explique Luda Diatchenko, PhD, professeur à la faculté de médecine de McGill et titulaire de la chaire d’excellence en recherche du Canada en génétique de la douleur humaine. “Les changements dans les cellules sanguines et leur activité semblaient être le facteur le plus important, en particulier dans les cellules appelées neutrophiles.”

Pour tester ce lien, les chercheurs ont bloqué les neutrophiles chez la souris et ont découvert que la douleur durait 2 à 10 fois plus longtemps que la normale. Les médicaments anti-inflammatoires, bien qu’ils procurent un soulagement à court terme, ont le même effet de prolongation de la douleur, bien que l’injection de neutrophiles aux souris semble empêcher que cela se produise.

Les résultats sont étayés par une analyse distincte de 500 000 personnes au Royaume-Uni qui a montré que ceux qui prenaient des anti-inflammatoires pour traiter leur douleur étaient plus susceptibles d’avoir des douleurs 2 à 10 ans plus tard.

“L’inflammation se produit pour une raison”, explique Mogil, “et il semble qu’il soit dangereux d’interférer avec elle.”