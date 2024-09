La façon dont les gens votent affecte ma vie et mes relations – comment expliquer cela à mon ami apolitique ? | La vie et le style

Mon ami se décrit comme apolitique et pense que je ne devrais pas permettre que la façon dont quelqu’un vote ait un impact sur notre relation. Comment expliquer qu’ils sont dans une position privilégiée pour pouvoir penser de cette façon et comment les gens votent fait ça compte pour moi et pour ma vie ?

Eléonore dit : Je suis toujours curieux de savoir où les gens fixent la limite à ce sujet. Vous entendez l’idée de votre ami répétée dans toutes sortes de cercles, depuis la politique ou la mauvaise conduite personnelle jusqu’à attitudes sur la race et le genre : « Nous pouvons mettre cela de côté » ou « Ils n’ont jamais été de mauvais amis pour moi. »

En toute honnêteté, la plupart d’entre nous ont un être cher avec lequel nous sommes simplement d’accord et ne sommes pas d’accord. Mais de la même manière, nous avons tous quelque chose qui pourrait constituer un obstacle. Il existe des comportements ou des croyances extrêmes que nous ne permettons tout simplement pas. Alors, quand quelqu’un dit qu’il ne laisse pas ces sujets affecter ses relations, je pense toujours que c’est un peu trompeur : il est probable qu’il ne le pense pas vraiment. Il y a quelque chose avec lequel ils ne s’associeraient pas. Ce qu’ils veulent dire, c’est que peu de choses atteignent ce niveau.

Et c’est peut-être la bonne décision ! Ce serait étrange et mauvais de ne fréquenter que des personnes qui sont d’accord avec nous. Mais il faut finalement assumer la responsabilité des décisions éditoriales que l’on a prises dans sa vie. La plupart d’entre nous sont confrontés à des cas difficiles : des amis qui utilisent certaines insultes, des membres de la famille qui ont voté certains, des attitudes très différentes face à la violence. Faire semblant de se récuser de porter un jugement dans ces moments-là, c’est esquiver la responsabilité de la réflexion. En outre, comme vous le soulignez, même cette prétention est politique.

Il pourrait être intéressant de voir quels défis vous rencontreriez de la part de votre ami si vous pouviez lui faire comprendre qu’il a déjà pris une décision au lieu de s’en exempter. Ils pourraient avoir des choses intéressantes à dire sur les raisons pour lesquelles ils ont fait cet appel.

Peut-être valorisent-ils une sorte de tolérance libérale : ils pourraient penser que le fait de croire quelque chose ne leur donne pas l’autorité de l’appliquer interpersonnellement. Ils pourraient considérer la politique comme quasi-esthétique – « juste une question d’opinion », dit-il avec les paumes tournées vers le haut et sur le ton de la conclusion d’un appel téléphonique. Ils pourraient penser que personne n’en sait vraiment assez pour avoir une opinion sur ces choses, y compris eux-mêmes : cela pourrait être une sorte d’humilité. Vous pourriez avoir des conversations vraiment enrichissantes (et tout simplement intéressantes) à ce sujet, mais elles commenceront toutes par déplacer la question de « Devrions-nous porter des jugements politiques ? » à « Pourquoi en avons-nous créé des si différents ? »

Une façon d’amorcer ce changement pourrait être de souligner que trouver ces choses ennuyeuses dépend de la présomption selon laquelle les enjeux sont faibles – alors que pour beaucoup de gens, ce n’est pas vrai. Ou vous pourriez leur demander quel genre de choses colorer leurs relations. Quels types de conduite les rendraient moins semblables à quelqu’un ? Si toutes les réponses concernent la façon dont une personne traite eux, c’est une découverte intéressante ; pourquoi est-ce ce qui compte le plus ? Pensent-ils que tout le monde devrait avoir cette attitude aussi ?

Comme pour tous les échanges politiques, la mission ne peut pas simplement être de leur faire voir les choses à votre façon. La discussion peut éventuellement atteindre le fondement où tout ce que vous pouvez vous dire est « Je pense que mon truc est vrai » et « Eh bien, je pense que mon truc est vrai ». À ce stade, les affirmations de la vérité par personne ne bénéficieront d’aucun soutien particulier dans le débat. Mais au moins une fois que vous avez considéré cela comme un désaccord politique, votre ami devrait être obligé de s’en tenir à ses positions en vous aimant quand même.

