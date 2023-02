La façon dont les enfants utilisent les mèmes me fait mal à la tête

Mon fils de 7 ans est entré bruyamment dans la maison. C’est normal. Il fait tout bruyamment. Je l’aime pour ça.

Il a laissé tomber son sac d’école là où il n’est pas censé être, puis s’est dirigé vers notre appareil intelligent Alexa Studio, situé à côté du téléviseur familial. Immédiatement, il a commencé à gargouiller.

« ALEXA… » dit-il, avec le discours d’un nain des enfers ivre. « JOUE RICK ROLL… SUR LA BANDE SONORE.

Il demande toujours à Alexa de jouer des chansons “SUR BANDE SON.”

C’est alors que c’est arrivé. Trente-cinq ans après la sortie initiale de la chanson (et 16 ans après que “Rickrolling” a été popularisé pour la première fois en ligne), ma maison se balançait au son doux et doux de Never Gonna Give You Up de Rick Astley.

Comment est-ce arrivé? Comment ce garçon de 7 ans a-t-il pris connaissance de Rick Astley et de cette chanson ? Les raisons n’étaient pas claires.

Alors je lui ai demandé. Pourquoi? Pourquoi est-il entré avec désinvolture dans notre maison et a-t-il demandé à Alexa de jouer à Never Gonna Give You Up?

J’ai été rapidement éviscéré.

“PAPA. Ne sais-tu même pas ce qu’est un Rickroll est?”

Comme le principal Skinner l’a demandé un jour : Suis-je déconnecté ? Ou est-ce que ce sont les enfants qui ont tort ?

WHASSSSSUUUUUUP

Les livres pour parents ne vous aideront pas. Rien d’écrit ou de publié à notre époque ne peut vous préparer à l’enfer de la parentalité à la pointe de la technologie. Ils ne peuvent pas vous apprendre à gérer Roblox ou Fortnite ou la fois où votre fils/fille a utilisé “accidentellement” votre carte de crédit pour dépenser 100 $ en Minecoins.

Ils ne vous parleront surtout pas des mèmes. Mais je sais une chose : les enfants aimer mèmes.

J’ai deux garçons. Un enfant de 7 ans et un de 10 ans. Les enfants de cet âge, pour une raison ou une autre, adorent les mèmes.

Mais pas comme toi ou j’aime les mèmes. Non. Ils ne consomment pas de mèmes comme nous, ils ne parlent pas de mèmes comme nous. Ils ne pensent même pas à eux de la même manière. C’est étrange.

Contrairement au récit “les enfants passent trop de temps devant l’écran”, la plupart des jeunes enfants ne sont pas attachés à la culture en ligne comme nous les adultes. En raison des limites de temps d’écran et de l’accès intermittent aux appareils en ligne, ils ne font pas défiler les histoires Instagram ou ne feuillettent pas sans réfléchir les TikToks comme des adolescents.

Non, ils sont exposés aux mèmes à l’ancienne – sur le terrain de jeu.

Tout comme autrefois, où les légendes urbaines se propageaient des frères aînés aux frères cadets avertis et au-delà, les enfants prolifèrent constamment des mèmes préexistants divorcés du contexte de leurs origines. Elles sont consommées par osmose, via un membre de la famille ou un streamer YouTube, puis rapidement cooptées. Ils font rapidement partie d’un étrange langage commun. Des mots absurdes qui sont simplement criés sur le terrain de jeu mais qui n’ont aucun sens littéral.

C’est pourquoi mon aîné crie “SUCCULENT REPAS CHINOIS” à des moments totalement inappropriés. Pourquoi mon plus jeune connaît chaque mot de Never Gonna Give You Up et le trouve hilarant, même s’il ne comprend pas vraiment pourquoi cette chanson a eu un impact aussi massif sur des générations de personnes en ligne permanentes.

Je me souviens très bien d’avoir conduit mon fils aîné et un de ses amis à un centre de trampoline intérieur. Sans y être invité, un enfant a baissé la vitre de ma voiture avant de crier “MAH NOM JEFF” au hasard des passants dans la rue. Tous les gosses se sont pliés de rire. J’étais sous le choc.

Je garantis qu’aucun de ces enfants n’a regardé 22 Jump Street et je garantis également qu’aucun d’entre eux ne pourrait choisir Channing Tatum dans une programmation. Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? Ma supposition : un jour, un enfant cool a dit “MAH NAME JEFF” dans la cour de récréation et tout le monde a ri. Alors tout le monde n’arrêtait pas de le dire. Encore et encore. Comme une publicité Budweiser cuisinée.

WASSUUPPPPPPP.

À certains égards, c’est normal. Les mèmes ont pénétré notre culture au sens large au point où vous n’avez pas besoin de comprendre leur histoire pour les trouver drôles. Il y a une compréhension collective et partagée que “c’est drôle”. Les mèmes évoluent. Nous appliquons leurs concepts à des situations nouvelles, de plus en plus complexes et implicitement juste obtenir il. On rigole collectivement parce que c’est normal. D’une certaine manière, cela nous fait rire plus fort.

Mais les enfants passent au niveau supérieur. Maintenant cette merde n’a même pas besoin d’être faite sens.

Un jour, je dînais avec mes enfants. Nous riions et plaisantions et j’ai commencé à parler d’une voix stupide. Je ne me souviens pas d’une seule chose que j’ai dite ni même du son de la voix, mais mes enfants perdaient la tête alors j’ai continué. Au bout d’un moment, il a vieilli. Le rire s’est calmé. C’est alors que mon fils aîné s’est arrêté et m’a demandé très sérieusement.

“De quel mème venait-il?”

Double arc en ciel

Renard



En ce qui concerne la consommation de mèmes, les enfants sont déconnectés du temps et de l’espace. Ils s’en foutent tout simplement. Anciens mèmes, nouveaux mèmes… il n’y a pas de distinction entre les deux. Leur monde est le terrain de jeu. Tout ce qui y est pertinent est pertinent pour eux en tant qu’individus et collectifs. C’est ça. Rien d’autre ne compte.

Mon fils de 10 ans rentre régulièrement à la maison et dit : “Hé papa, tu vois ce nouveau mème cool ?” Alors, sans une once d’ironie, demandez-moi à Google “Double arc en ciel.”

Mais alors que les enfants sont coupés des tendances, à certains égards, ils sont à la pointe. Leur consommation de mèmes est une expérience différente, presque élevée. Nous avons simplement adopté le mème, ils y sont nés. Les enfants existent dans un autre plan dissocié du sens. Ils crient simplement un mot ou une phrase comme une incantation déformée et ont l’effet désiré sur eux comme par magie. EXPELLIARMUS ! C’est presque admirable. Complètement sans prétention.

Comment cela va-t-il évoluer ? Comment cela se traduira-t-il lorsque cette génération maudite d’enfants aura un accès direct et libre à Internet via leurs propres téléphones portables et ordinateurs portables ? C’est impossible à dire. Tous les paris sont levés. Une seule chose est sûre : nous serons laissés pour compte. Nous serons moqués, ridiculisés dans les discussions de groupe ou les TikToks ou tout ce qui finira par être leur plate-forme de choix. C’est la nature des choses.

Quoi que les adultes fassent maintenant, c’est mal. Désolé Principal Skinner, ce ne sont que des faits. Quels que soient les enfants à propos faire est la seule voie à suivre. Autant s’y habituer. Autant sauter à bord pendant qu’il est encore temps.

MAH NOM JEFF.