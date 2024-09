La façon dont Kamala Harris se prépare à affronter le moment a été le sujet de discussion de l’événement en direct de MSNBC à Brooklyn

Il y avait un nom qui a dominé presque toutes les conversations et tous les panels lors de l’événement « MSNBC Live : Democracy 2024 » à Brooklyn samedi : Kamala Harris. L’entrée inattendue du vice-président dans la course présidentielle — et le sentiment renouvelé d’unité « Cela a inspiré les démocrates », c’est venu comme un refrain et c’est le sujet qui a immédiatement suscité le plus d’enthousiasme dans l’auditorium de 2 000 personnes.

Samedi après-midi, les présentateurs de MSNBC, les experts et 4 000 téléspectateurs assidus ont investi la Brooklyn Academy of Music pour une expérience en direct inédite, avec des panels approfondis, des discussions et des analyses sur les enjeux incroyablement élevés de l’élection à venir. Et la candidature historique de Harris a été le principal sujet de ces conversations au cours de deux sessions.

« L’une des choses qui se sont produites au cours des cinq ou six dernières semaines, c’est que l’Amérique a compris à quel point Harris a été sous-estimée », a déclaré Claire McCaskill à la foule sous des applaudissements nourris.

«[Harris] « Nous sommes vraiment entrés dans ce moment d’une manière que beaucoup de gens n’avaient pas anticipée », a déclaré Joy Reid lors d’une discussion ultérieure avec son collègue présentateur Alex Wagner.

Joy Reid et Alex Wagner.

Mais ce n’est pas seulement l’effet de surprise qui a permis à Harris de relancer le Parti démocrate. « La candidature de Harris est une confirmation que la voie ouverte par Obama pour le pays pourrait bien être son destin », a déclaré Wagner. « On a de plus en plus le sentiment que Trump est peut-être l’aberration. »

L’enthousiasme du public pour Harris a été renforcé par l’attente collective du plus grand test de la campagne abrégée de la vice-présidente à ce jour : son premier face-à-face avec l’ancien président. Donald Trump à mardi débat présidentiel« Elle ne panique pas », a spéculé Jen Psaki à propos de l’état d’esprit probable de Harris lors d’une « réunion éditoriale » sur scène avec McCaskill et la modératrice de débat de longue date Andrea Mitchell sur la façon dont Harris devrait se préparer« Elle est concentrée », a convenu McCaskill, « mais elle est aussi [likely] en réfléchissant un peu à la façon dont elle peut l’embêter.

Mais la question de savoir dans quelle mesure le débat pourrait affecter le cours de la course était plus controversée. « Nous venons d’avoir le débat le plus important de l’histoire américaine qui s’est terminé par une victoire de 14 à 18 ans. [Joe Biden’s candidacy] « À seulement un mois de la convention », a demandé Rachel Maddow à Lawrence O’Donnell. « Ce prochain débat est-il sur le point d’être très important ? »

« Je ne pense pas que cela puisse changer grand-chose », a déclaré O’Donnell. « Il est incroyablement difficile d’atteindre ces électeurs indécis avec ce genre d’activité. »

Le débat à venir n’est qu’un des nombreux facteurs inconnus en jeu à ce stade de la course. Malgré les chiffres des sondages Bien que Steve Kornacki ait accepté de faire plaisir aux démocrates, le tableau général « est celui de marges extrêmement serrées et étroites », a-t-il expliqué.

Steve Kornacki explique les sondages récents.

Un autre facteur inconnu reste l’avenir de la Parti républicain Après l’élection. Interrogée par un membre du public sur la possibilité que la victoire de Harris puisse enfin démanteler le mouvement MAGA, McCaskill s’est appuyée sur sa propre expérience. « J’ai gagné une élection de 15 points en 2012 et j’ai perdu de six points en 2018 contre un gars qui serrait Trump dans ses bras », se souvient l’ancienne sénatrice démocrate du Missouri. « Que s’est-il passé ? Eh bien, la centralisation des griefs… et je ne suis pas sûre que cela disparaisse. »

« De nombreux membres de la Chambre des représentants et du Sénat pensent qu’ils seront le prochain Donald Trump », a poursuivi McCaskill, citant les sénateurs Josh Hawley et JD Vance comme exemples. « Il reste à voir si ce culte de la personnalité est transférable. »

Jen Psaki, Andrea Mitchell et Claire McCaskill.

Kornacki a également partagé son point de vue sur les conséquences néfastes de la présence durable de Trump sur la politique nationale. « Nous voyez-vous comme des États-Unis irrémédiablement polarisés, irrémédiablement rouge et bleu ? », a demandé Katy Tur à Kornacki.

Il a admis que c’est une question qu’on lui a souvent posée. « De manière pessimiste, je pense qu’il y a un élan tribal chez chacun d’entre nous », a-t-il déclaré. « Mais j’ai une note optimiste : peut-être… peut-être que nous en avons tous assez, collectivement. »

Pour conclure la journée, Maddow et O’Donnell ont pris un moment pour souligner les défis et les opportunités que représente la couverture d’une élection aussi historique sur MSNBC. « J’apprécie la liberté éditoriale dont nous bénéficions », a déclaré Maddow. « C’est une bénédiction. Et quelque chose qui mérite d’être protégé et défendu. C’est l’art de ce que nous faisons et non la science – et j’adore ça. »

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com