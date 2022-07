“La façon dont il a géré la pression était exceptionnelle”, commentaire d’Anju Bobby George sur le succès de Neeraj Chopra

Lorsque le champion olympique Neeraj Chopra écrivait l’histoire des Championnats du monde dans le lointain Eugene aux États-Unis, le sauteur en longueur pionnier Anju Bobby George avait la « chair de poule » à Bengaluru, se souvenant d’une situation identique.

Chopra, 24 ans, occupait la quatrième place après trois tours dans la finale du lancer du javelot avant de faire un retour remarqué avec un quatrième lancer de 88,13 m pour sauter à la deuxième place, qu’il a conservée jusqu’à la fin.

Chopra n’est ainsi devenu que le deuxième Indien et le premier athlète masculin d’athlétisme à remporter une médaille aux Championnats du monde. Le légendaire Anju a été le premier Indien à remporter une médaille – le bronze – aux Championnats du monde, lors de l’édition 2003 à Paris.

“Je pensais mon Dieu, la même situation que j’étais en 2003 à Paris, ça arrivait à Neeraj. J’avais la chair de poule. Il était quatrième après trois tours et j’étais également quatrième après trois tours », a déclaré Anju à PTI.

« J’étais en tête après le premier tour, mais après le troisième, j’étais quatrième et je n’étais plus en position de médaille. Mais j’étais déterminé à revenir et à gagner une médaille, ce que j’ai fait. Je pense que la même chose est arrivée à Neeraj également.

Ce fut un début nerveux pour Chopra alors qu’il ouvrait avec une faute avant d’enregistrer 82,39 m et 86,37 m pour se classer quatrième après trois tours.

Mais, au grand soulagement du contingent indien et des légions de ses fans à la maison, il a retrouvé son rythme en réalisant un gros lancer de quatrième ronde de 88,13 m, son quatrième meilleur effort en carrière, pour passer à la deuxième place. .

Ses cinquième et sixième lancers étaient des fautes.

En comparaison, Anju a commencé avec un 6,61 m pour s’allonger après le premier tour avant d’avoir deux faux sauts, ce qui l’a ramenée à la quatrième place à mi-parcours. Elle a réussi un saut de 6,56 m au quatrième tour, ce qui la maintenait toujours quatrième.

Mais son saut de 6,70 m au cinquième tour a ouvert la voie à ce qui était une médaille de bronze historique.

« Vous ne pouvez pas être un médaillé de champion si vous perdez facilement confiance. Si vous êtes parmi les meilleurs au monde, vous devez faire confiance à vos capacités et rester concentré pour obtenir le résultat et remporter une médaille », a déclaré Anju, 45 ans, qui est également vice-président senior de la Fédération indienne d’athlétisme (AFI ).

“Gagner la couronne olympique puis une médaille d’argent aux Championnats du monde est une très grande réussite. La façon dont il a géré la pression et les conditions difficiles a été exceptionnelle. Il a rendu le pays fier encore et encore.

Anju a dit qu’elle était tellement absorbée par l’événement de Chopra qu’elle-même a ressenti la «pression» en regardant la télédiffusion en direct tôt ce matin.

«Quand il a eu un lancer fautif lors de son premier tour, chaque Indien a dû être étourdi. J’étais aussi sous pression car normalement il fait de son mieux au premier ou au deuxième tour.

«C’était un soulagement qu’il soit revenu en force avec son lancer de quatrième ronde. Maintenant, il est le deuxième médaillé indien aux championnats du monde après moi. Elle est en ma compagnie.

“Après son épreuve, il a également dit que j’étais le pionnier avec la première médaille du meeting de Paris 2003. C’était si gentil de sa part et il est si humble et terre-à-terre.

Les championnats du monde d’Eugene sont les meilleurs de l’histoire de l’Inde avec une médaille d’argent et cinq apparitions en finale.

“J’espère que cette tendance va se poursuivre. Nous avons attendu 19 ans pour une médaille. Maintenant, j’espère que nous n’aurons pas à attendre aussi longtemps pour la prochaine médaille. Bien sûr, Neeraj est là et nous avons des championnats du monde l’année prochaine et les médailles devraient arriver.

“L’athlétisme indien progresse. Outre Neeraj, il y en a d’autres qui peuvent gagner des médailles (aux championnats du monde). Nous espérons également un très bon spectacle aux prochains Jeux du Commonwealth, en espérant une poignée de médailles. PTI PDS PDS

