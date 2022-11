La façon dont ce père réveille son fils fait en sorte qu’Internet se souvienne de ses propres problèmes matinaux

C’est l’une des tâches les plus difficiles de sortir du lit le matin. Mais peut-être qu’une tâche encore plus difficile repose sur les épaules des parents : amener leurs enfants à l’école à l’heure. Ce père semblait avoir déchiffré le code pour y parvenir. Un clip a été partagé sur Instagram où le père peut être vu portant son fils à moitié endormi dans la salle de bain. Il fait asseoir son fils devant le lavabo et ouvre le robinet. Puisant de l’eau dans sa main, le papa lave le visage de son fils en lui demandant de se réveiller. Il le fait plusieurs fois jusqu’à ce que le fils ouvre les yeux, puis il lui demande une dernière fois s’il est réveillé avant de lui dire de se brosser les dents. Jetez un œil au clip hilarant ici:

Les utilisateurs des médias sociaux étaient en colère contre le clip. Plusieurs parents se sont rendus dans la section des commentaires en mentionnant à quel point il était adorable de voir le fils rire car leurs enfants ne seraient probablement pas aussi joyeux. Un utilisateur d’Instagram a commenté : « Je me demande si cela fonctionnerait pour ma fille de 16 ans ? La partie « l’emmener dans la salle de bain » pourrait être un peu difficile pour moi. »

Un autre utilisateur a écrit : « Aw ! Maintenant, je suis en larmes en me souvenant de mon défunt père… Il avait l’habitude de faire ça à mes frères aînés quand ils prétendaient qu’ils dormaient encore.

“Mon père avait l’habitude de me jeter un gant de toilette très humide le matin ou une petite tasse d’eau très froide”, lit-on dans le troisième commentaire.

Le père a partagé plusieurs moments adorables avec son fils sur Instagram. Dans une de ces vidéos, on le voit assis devant son fils qui est prêt à lui faire un “massage”. Alors que le massage devient un peu trop dur pour le père, les rires du fils donnent certainement l’impression qu’il s’amuse beaucoup. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux riaient de la touche finale du fils à la séance de « massage ».

Quel moment entre le duo père-fils avez-vous préféré ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici