Lorsque Brian McFadden de Westlife a rencontré la star d’Atomic Kitten Kerry Katona lors de la tournée Smash Hits en 1999, le leur était considéré comme un match pop fait au paradis.

Le couple s’est marié il y a 19 ans aujourd’hui, le 5 janvier 2002, à l’église de l’Immaculée Conception à Rathfeigh, en Irlande, suivi d’une réception de 250 étoiles au château de Slane.

Les invités à la fête – qui était parsemée de 6 500 £ de lys et aurait coûté 100 000 £ au total – comprenaient leurs camarades de groupe, S Club 7 et Dane Bowers.

Mais malgré leurs photos de bonheur conjugal – qu’ils ont vendues à Hello! magazine – dans les coulisses, Brian affirmerait plus tard qu’il avait déjà réalisé qu’ils n’étaient pas censés l’être.







(Image: Getty)



À 19 ans seulement lorsqu’il a rejoint Westlife, Brian a déclaré qu’il n’avait embrassé qu’une seule personne avant Kerry et qu’il était « submergé » par le fait que quelqu’un l’aimait.

« J’étais très jeune quand je l’ai rencontrée et personne ne m’aimait auparavant. Donc, quand Kerry est venu et m’a voulu, ce vide était comblé et je me sentais bien simplement parce que j’avais quelqu’un avec qui tout partager », a-t-il déclaré à 2007.

«Je n’ai jamais cessé de penser: ‘Vous devriez vraiment apprendre à connaître cette personne avant d’avoir des enfants, de penser à vous marier ou de vous installer.’







(Image: Getty)



« Alors, quand nous avons eu le premier bébé, acheté une maison, passé du temps ensemble et Westlife est devenu la même chose encore et encore, je me suis réveillé un matin et j’ai réalisé: ‘Ce n’est pas ce que je veux faire de ma vie, je Je ne me vois pas avec cette femme dans 20 ans, elle n’est pas avec qui je suis censée être, nous n’avons rien en commun. ‘ »

Le couple – qui a des filles Molly, 19 ans, et Lilly-Sue, 17 ans – s’est séparé plus tard en 2004 après que Brian a admis qu’il n’aimait plus Kerry lors d’un appel téléphonique tendu. Il a toujours affirmé que leur décision de se séparer était réciproque, elle a insisté sur le fait qu’elle l’avait supplié de rester.

Mais pour Brian, l’écriture était sur le mur des semaines avant leur mariage quand il a admis avoir triché avec un lapdancer sur son cerf.









Il a dit: «Cette histoire de nuit de cerf a mal commencé notre mariage et si je suis tout à fait honnête, le jour où mon mariage s’est terminé était ce soir de cerf, avant même de me marier.

«C’est à ce moment-là que j’ai senti:« Ce n’est pas censé être ». C’était la première fissure et tout le monde l’a vu. «

Pour Kerry – qui était très amoureux – la nouvelle était dévastatrice. D’autant qu’elle l’aurait découvert en le lisant dans un journal six mois après les faits alors que Brian était en tournée.









« Cela m’a tué. J’aimais Brian et je lui faisais confiance. Je me souviens avoir pensé: ‘Mais c’est le gros de Westlife. Pourquoi me ferait-il ça?' », Aurait-elle dit au défunt. Nouvelles du monde à l’époque.

Après leur séparation, Brian est passé avec le chanteur australien Delta Goodrem après avoir uni leurs forces pour son single solo, Almost Here.

Kerry a plus tard plaisanté en disant qu’elle aurait pu diriger le destin d’une autre manière si elle avait accepté l’invitation de Brian à les rejoindre dans le studio d’enregistrement au lieu de choisir d’apparaître sur Loose Women.

« J’étais Kerry McFadden, mariée à Brian lorsque je suis apparue pour la première fois sur Loose Women à l’âge de 22 ans », a-t-elle déclaré à l’émission ITV en 2017.

«C’était toujours mon Brian ceci et cela, et puis un jour, Brian m’a dit: ‘J’enregistre un nouveau single avec quelqu’un qui s’appelle Deltra Goodrem – viens avec moi’ et j’étais comme ‘je ne peux pas venir je’ m sur Loose Women. Imagine que si je ne le faisais pas, je serais toujours mariée … «

Cependant, elle a admis que Delta n’était pas le problème, ajoutant: « Si quelqu’un tombe amoureux de vous, vous ne pouvez rien faire. »

