La facilité des restrictions de verrouillage de Covid peut aider à réduire l’abus de drogues, selon un médecin

Le nombre de décès par surdose de drogue aux États-Unis a atteint un sombre record, alors que la nation luttait simultanément contre la pandémie de Covid-19. Un total de 93 331 Américains sont morts d’une overdose de drogue en 2020, ce qui représente une augmentation de près de 30% par rapport à l’année précédente, selon données préliminaires des Centers for Disease Control and Prevention.

Le Dr Nora Volkow, directrice du National Institute on Drug Abuse, a déclaré à « The News with Shepard Smith » de CNBC qu’elle espérait que la flambée des surdoses de drogue ne durerait pas.

« L’une des raisons pour lesquelles je suis optimiste … est que l’un des facteurs qui a contribué à cette augmentation de la consommation de drogue était l’isolement, la distanciation sociale, et cela ne vous permet pas de fournir Narcan, qui inverse les surdoses », a déclaré Volkow. « Ce désespoir que les gens ressentaient, espérons-le, commencera à s’atténuer. »

Volkow a ajouté que les gens pourront désormais reconstruire les systèmes de soutien social qui existaient avant la pandémie de Covid et que les systèmes de santé pourront se recentrer sur le traitement des troubles liés à l’abus d’opioïdes.

Les États-Unis ont également enregistré le plus de décès dus à des surdoses d’opioïdes en 2020, et plus de 60% de ces décès impliquaient le fentanyl. L’animateur Shepard Smith a demandé à Volkow pourquoi le fentanyl avait joué un rôle si important dans les surdoses de drogue. Volkow a expliqué que cela avait à voir avec la puissance et le prix.

« Le fentanyl est une drogue très puissante, et il est en fait 50 fois plus puissant que l’héroïne, et vous avez donc besoin de plus petits volumes pour produire le même effet », a déclaré Volkow. « Donc, cela rapporte en fait un gros profit au marché des drogues illicites, et il a été utilisé pour contaminer d’autres drogues, et donc lorsque vous mélangez du fentanyl avec des drogues comme la méthamphétamine ou la cocaïne, vous les rendez beaucoup plus mortels. »