la façade géométrique enveloppe le stade par le studio de design WTA, reflétant le tissu ilocano traditionnel

rideaux en tissu sur le stade du studio de design WTA aux Philippines

WTA Design Studio présente le stade Ferdinand E. Marcos à Laoag City, Philippines, redéfinir la notion de public stade. Situé au cœur de la ville, l’installation de 12 000 places vise à créer un espace accessible à tous, accueillant sports et loisirs. Construit avec des matériaux et de la main d’œuvre locaux, le stade reflète l’approche pratique et modeste caractéristique de la culture Ilocano. Son PVC toiture les feuilles font écho aux matériaux ondulés courants dans les maisons locales et son design s’inspire de l’Ilocano Abel tissuune tradition de tissage originaire des habitants du nord de Luzon, symbolisant la continuité culturelle. Les motifs géométriques du stade façade honorer l’artisanat local et créer une échelle humaine familière au sein du tissu urbain.



toutes les images sont une gracieuseté de WTA Design Studio

Le stade Ferdinand E. Marcos sert également de parc public

WTA Design Studio ouvre la façade sud vers le parc Rizal voisin, reliant le stade au paysage urbain et agrandissant l’espace public de 200 %. L’aménagement ouvert permet un accès libre sans ticket ni barrière, accueillant tous les membres de la communauté quelle que soit leur origine économique. Le Architectes basés à Manille donner la priorité à l’usage public, renforçant l’idée selon laquelle les espaces financés par la population devraient servir la population sans restrictions. La ventilation naturelle de la structure et l’ombre abondante encouragent l’utilisation quotidienne par les résidents, offrant un environnement flexible et sans obstacle pour les événements et les loisirs.

Le stade Ferdinand E. Marcos fait partie d’un complexe sportif plus vaste de 12 hectares, qui comprend des installations telles que le centre d’entraînement sportif INSPIRE, un centre aquatique et l’arène du Centenaire. Ensemble, ces éléments constituent un élément essentiel de l’initiative de tourisme sportif d’Ilocos Norte, positionnant le stade comme une plaque tournante clé pour les activités locales et régionales.



WTA Design Studio présente le stade Ferdinand E. Marcos à Laoag City, Philippines



redéfinir le concept de stade public



situé au coeur de la ville



l’installation de 12 000 places vise à créer un espace accessible à tous



fusionner les sports et les loisirs avec la vie communautaire