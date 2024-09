La façade en briques protège le bâtiment Zendegi des rayons du soleil à Téhéran

L’héritage architectural persan inspire le projet de Faraman Design

S’appuyant sur les traditions architecturales persanes, Faraman Design and Construction Office achève le bâtiment Zendegi, un Résidentiel projet en TéhéranDes matériaux simples mais imprégnés de culture, tels que briquesont combinés avec des couleurs et des textures pour évoquer un lien avec le patrimoine architectural iranien. Son agencement volumétrique et la façon dont il invite la lumière à l’intérieur font du projet une maison fonctionnelle et un reflet de la vie elle-même, comme son nom l’indique (Zendegi se traduit par la vie en persan). Une caractéristique clé est un style occidental façadeoù une couche de briques filtre la lumière du soleil, tandis que les balcons sont inclinés pour maximiser la lumière du sud, offrant aux résidents des espaces pour interagir avec l’extérieur et profiter de la vue.



toutes les images par Studio d’actesavec l’aimable autorisation du bureau de conception et de construction Faraman

La façade en brique du bâtiment Zendegi régule la chaleur

Faraman Design intègre des espaces intérieurs qui encouragent l’interaction sociale et les activités collectives dans l’aménagement, créant un sentiment d’appartenance et de communauté. Basé à Téhéran pratique Le Zendegi Building est un édifice qui s’intègre parfaitement à la vie quotidienne et qui offre des espaces de rassemblement à la fois familiers et intimes. À l’entrée, un bassin d’eau tranquille, agrémenté de verdure et de cruches traditionnelles en terre cuite, évoque les jardins persans et offre un refuge loin des rues animées de Téhéran. Respectueux de son environnement urbain, le Zendegi Building, avec sa taille modeste et ses matériaux naturels, s’intègre parfaitement dans le quartier. La façade en brique régule la chaleur, gardant le bâtiment frais pendant les mois les plus chauds et chaud en hiver, mais fait également écho au lien avec la culture iranienne.



la palette évoque un lien avec le patrimoine architectural de l’Iran



Le bureau de conception et de construction Faraman achève le bâtiment Zendegi



ce projet résidentiel à Téhéran est basé sur les traditions architecturales persanes



des matériaux simples mais imprégnés de culture, comme la brique, sont combinés avec des couleurs et des textures



sa disposition volumétrique et la façon dont il invite la lumière à l’intérieur font du bâtiment Zendegi une maison fonctionnelle