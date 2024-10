la façade en briques perforées du bureau de Mohat apporte de la texture à l’horizon résidentiel de l’Iran

Le bureau de Mohat répond au manque d’espaces habitables dans une ville iranienne

Mohat Office présente le projet Bonlad pour remédier à la mauvaise qualité appartements à Ilam, un iranien ville qui est actuellement confrontée à des défis architecturaux et sociaux. Sous la direction de l’architecte en chef Mohammad Hadianpour, l’équipe vise à créer de vastes espaces semi-ouverts actifs dans un immeuble d’appartements comme solution à la couverture presque complète du lot et au manque de zones habitables dans la ville.

Le bureau navigue dans les contraintes contextuelles selon les concepts de frontière spatiale et utilise le vide et la corrosion comme système spatial. L’interdiction des vues directes sur un bâtiment gouvernemental voisin a conduit à l’utilisation de retraits – des retraits en forme de marches dans les profils – et de porosités verticales. Les box intermédiaires et les grandes terrasses contribuent à la vitalité de la vie en appartement, permettant à la fois ouverture et intimité. Les considérations tectoniques ont également joué un rôle essentiel dans le projet, notamment dans le détail de la brique façade et persiennes verticales. Le processus de construction comprend des modèles de briques rainurées et un perçage précis pour minimiser les erreurs.



toutes les images par Parham Taghioffgracieuseté du bureau Mohat

EXPÉRIENCES DU PROJET BONLAD SUR LA NOUVELLE TYPOLOGIE DE IMMEUBLE D’APPARTEMENTS

Bonlad, conçu pour deux frères qui voulaient vivre de manière indépendante, est l’expérience de Mohat Office sur la typologie d’appartements qui ont un langage architectural non identique sur leurs différentes faces. Le Entreprise iranienne place des fonctions publiques telles que des espaces commerciaux et des bureaux aux étages inférieurs et sculpte des ouvertures horizontales et verticales aux étages supérieurs, abritant des unités résidentielles. Le niveau du toit relie ces unités avec un accès ouvert au ciel. Bonlad évite l’utilisation d’ouvertures directes sur tous les côtés, privilégiant un design unifié qui favorise l’hétérogénéité par des retraits et un éclairage contrôlé. Les grandes terrasses, certaines jusqu’à sept mètres de profondeur, et les persiennes verticales filtrent la lumière naturelle. Avec cette typologie, l’entreprise iranienne vise une vision contemporaine de l’architecture persane traditionnelle, en introduisant une tension « frontière » entre l’intérieur et l’extérieur.



