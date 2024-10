la façade en briques en couches enveloppe la galerie d’art, qui fait partie du projet de régénération de la rue Citang

LA RÉGÉNÉRATION DE LA RUE CITANG allie patrimoine et design écologique

Au coeur de Chengdula rue Citang a subi une régénération projet dirigé par China Southwest Architectural Design and Research Institute Co., Ltd. (CSWADI), réenvisageant le quartier d’importance historique comme un espace public dynamique à plusieurs niveaux qui harmonise le patrimoine culturel de Chengdu avec le étendue verte du Parc du Peuple. À l’origine un site central du mouvement culturel moderne de Chengdu, la rue Citang continue de refléter les styles architecturaux de l’ouest du Sichuan, avec des bâtiments avec des éléments de conception séculaires de l’ère de la République de Chine et un savoir-faire local traditionnel.

L’approche de régénération met l’accent sur le renouvellement organique, en intégrant les structures historiques du quartier avec des espaces urbains verts et adaptables qui s’étendent à travers de nouvelles « rues aériennes » tridimensionnelles. La conception crée des liens solides entre la rue et People’s Park en élargissant les sentiers piétonniers et en transformant la rue Citang en un couloir à sens unique pour accroître l’accessibilité des piétons. En démolissant les murs d’enceinte du parc, la verdure du parc s’étend jusqu’à la rue Citang, brouillant la frontière entre la rue et le paysage naturel.



toutes les images par 404NF STUDIO

Des couloirs verts piétonniers élargis améliorent l’accessibilité

Le tracé historique des rues et ruelles de la rue Citang, basé sur la planification de la dynastie Qing, est conservé, tandis que la suppression des structures non originales restaure les hutongs et les sentiers piétonniers historiques. Une structure modulaire en bois inspirée de l’esthétique de la « porcelaine de curium et du kintsugi » relie les composants anciens et nouveaux du bâtiment, attirant l’attention sur le patrimoine de la région. Le nouveau cadre permet une fonctionnalité contemporaine, soutenant de nouveaux usages tout en préservant le caractère historique du quartier.

Le concept de design tridimensionnel de CSWADI utilise également l’espace vertical, avec des toits verts en couches, des terrasses et une passerelle sur le toit qui permet une vue sur la zone patrimoniale environnante. Cette stratégie de verdissement à plusieurs niveaux introduit un sentiment de continuité spatiale, intégrant des cours, des allées piétonnières et des couloirs verts surélevés dans le cadre d’un paysage urbain cohérent et adaptable.

CSWADI fusionne renouveau durable et préservation historique

À l’angle nord-ouest, une galerie d’art nouvellement conçue intègre des éléments traditionnels de Chengdu, s’inspirant de l’ancien pont Half-Side qui se trouvait autrefois à proximité. L’extérieur de la galerie fusionne des panneaux de céramique et des tuiles creuses, reproduisant la texture de la brique bleue traditionnelle tout en créant un contraste visuel entre l’ancien et le nouveau. Une conception en briques superposées sur la façade permet à la lumière de filtrer, projetant des ombres qui imitent les sycomores à proximité.

Le projet de régénération de la rue Citang marque un mélange de renouveau durable et de préservation historique, visant à présenter la mémoire urbaine unique de Chengdu et la culture Tianfu dans un format modernisé. Avec les phases en cours prévues, Citang Street est prête à poursuivre sa transformation, en préservant son héritage culturel tout en s’adaptant à la vie urbaine contemporaine.