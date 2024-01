La façade en brique du 64 University Place progresse à Greenwich Village, Manhattan

Les travaux de façade progressent au 64 University Place, un immeuble résidentiel de 11 étages situé à Greenwich Village, à Manhattan. Conçue par Kohn Pedersen Fox et développée par Bsafal, la structure de 125 pieds de haut s’étendra sur 63 000 pieds carrés et produira 28 unités de copropriété dont les ventes et le marketing seront dirigés par Fredrik Eklund et John Gomes de l’équipe Eklund ǀ Gomes de Douglas Elliman Real Estate. , ainsi qu’un équipement communautaire et un espace commercial au rez-de-chaussée. SPACE Copenhagen est l’architecte d’intérieur, Deborah Nevins est la paysagiste et CNY Group est l’entrepreneur général de la propriété, située entre la 10e et la 11e rue Est.

Presque toute la maçonnerie posée à la main pour l’élévation principale est a été installée derrière des échafaudages et des filets noirs depuis notre dernière mise à jour à la mi-juillet, lorsque l’imperméabilisation et l’isolation commençaient à augmenter. Des photos récentes montrent la brique rouge entourant le mur nord de la limite de lot et certaines des ouvertures de fenêtres cintrées aux étages supérieurs, sous la cloison mécanique, qui n’a pas encore reçu son système de panneaux gris contrastants.

Le rendu principal donne sur University Place, montrant les terrasses extérieures paysagées en cascade et les retraits menant au toit-terrasse luxuriant.

Ci-dessous se trouve l’élévation complète est du 64 University Place.

La perspective nocturne suivante des niveaux inférieurs, au niveau de la rue, met en valeur les différentes largeurs des travées de fenêtres cintrées et les projecteurs orientés vers le haut illuminant les colonnes. Un auvent de trottoir incurvé en métal dépassera au-dessus de l’entrée principale.

Le motif des fenêtres cintrées avec des balustrades en métal sombre se poursuit dans le bâtiment, avec une végétation grimpante ornant les étages au-dessus des retraits en gradins. Les briques présentent une finition rustique avec divers tons rouges et bruns, et des linteaux en pierre grise bordent chaque plaque de sol.

Une cour résidentielle privée se trouvera à l’arrière de la propriété.

La maçonnerie à plusieurs niveaux autour des arches crée un jeu intéressant d’ombre et de lumière, renforcé par la présence de végétation grimpante.

Les équipements résidentiels comprendront un centre de remise en forme et un sauna, ainsi qu’un espace événementiel réservable face à une cour intérieure paysagée. Une longue liste d’agréments n’a pas encore été annoncée.

Le rez-de-chaussée comprendra des espaces de vente au détail et des galeries publiques.

Les métros les plus proches du site sont les trains 4, 5, 6, N, Q, R, W et L à la station 14th Street-Union Square ; les trains R et W à la gare 8th Street-NYU ; et les trains A, C, E, B, D, F et M à la station West 4th Street-Washington Square.

YIMBY prévoit que le 64 University Place terminera la construction au cours du second semestre 2024.

S’abonner à l’e-mail quotidien de YIMBY

Suivre YIMBYgram pour des mises à jour de photos en temps réel

Comme YIMBY sur Facebook

Suivre Twitter de YIMBY pour les dernières nouvelles de YIMBYnews