la façade en aluminium contraste avec le jardin biologique du siège social d’iFLYTEK AI par line+

1/3 théâtre partagé escalier sculptural espaces de bureaux

informations sur le projet :

nom: Campus du siège social d’iFLYTEK AI

architecte: ligne+ studio | @lineplus_studio

emplacement: Hefei, Anhui

architecte en chef/directeur du projet : Meng Fanhao

client: iFLYTEK Co., Ltd.

équipe de conception (phase concours) :

équipe de conception (architecture): Zhu Min, He Yaliang, Chen Guanxing, Xing Shu, Huang Ye, Li Jing, Wang Yubin, Xu Hao, Huang Jiaofeng, Zhang Erjia, Li Renjie, Liu Chao, Pan Yiming, Shi Yuhang, Chen Bin, Shen Rui, Xu Yifan , Ji Xin, Ye Huazhou, Ge Jiaqi

équipe de conception (intérieur): Zhu Jun, Zhang Sisi, Yang Li, Ge Zhenliang, Deng Hao, He Yukuang, Fan Xiaoxiao, He Zhiyi, Lü Siqi

équipe de conception (paysage): Li Shangyang, Lu Yuping, Chi Xiaomei, Li Jun

équipe de conception (phase de mise en œuvre) :

équipe de conception (architecture): Zhu Min, Li Xinguang, He Yaliang, Chen Guanxing, Hao Jun, Xu Yifan, Liu Chao, Li Hang, Li Jing, Huang Yukun, Huang Ye, Shi Yuhang, Xu Hao, Xing Shu, Li Renjie, Lin Yu, Zhang Wenxuan , Hong Yang

équipe de conception (intérieur): Jin Yuting, Su Kelong, Ye Xin, Liang Guoqing, Zhang Sisi, Deng Hao, Ge Zhenliang, He Yukuang, Yang Li, Fan Xiaoxiao, He Zhiyi, Wang Ziyi

équipe de conception (paysage): Li Shangyang, Lu Yuping, Jin Jianbo, Zhang Wenjie, Rao Feier

dessin schématique : Yang Hanyue, Huang Hanyi

cabinet de dessin de construction architecturale : Planification et conception architecturales de Shanghai Waterstone Co., Ltd., Qingdao Beiyang Architectural Design Co., Ltd.

Entreprise de dessin de construction paysagère : Groupe de conception paysagère Cie., Ltd de Zhejiang Lansong.

cabinet de collaboration intérieure : Suzhou Jin Tanglang Architectural Decoration Co., Ltd., CCD Hong Kong Cheng Zhong Design Office

Cabinet de conseil en éclairage : Institut d’éclairage architectural du Tongji Design Group (TJAD)

Cabinet de consultants en circulation : Centre de recherche Co., Ltd sur la planification et la conception du trafic urbain de Shenzhen.

Cabinet de consultants en murs-rideaux : Hangzhou Zhongchuang United Architectural Technology Co., Ltd.

zone du bâtiment : 84 627,84 m² (hors sol), 42 361,1 m² (souterrain)

photographie: Photographie Arch-Exist, AOGVISION, ligne+

designboom a reçu ce projet de notre Soumissions de bricolage fonctionnalité, où nous invitons nos lecteurs à soumettre leur propre travail pour publication. voir plus de soumissions de projets de nos lecteurs ici.

édité par : christina vergopoulou | boom du design