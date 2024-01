La façade de jardin suspendue fait face à l’hôtel artyzen de Singapour d’ONG&ONG

un hôtel urbain envahi par les jardins

Un hôtel récemment achevé, intitulé Artyzen Singapore, a été conçu par le studio d’architecture ONG&ONG comme une fusion de divers éléments – passés et présents, internationaux et locaux, de faible hauteur et de grande hauteur. Les architectes ont réinterprété la sagesse traditionnelle pour donner naissance à un hôtel de style de vie moderne doté d’un jardin luxuriant. façade. Inspiré par la riche culture, les couleurs et les saveurs de Singapourle hôtel apparaît comme une oasis contemporaine au cœur de la ville. S’élevant le long de Cuscaden Road, il bénéficie d’un emplacement stratégique à une courte distance de la zone commerçante d’Orchard Road, des principales ambassades et des célèbres jardins botaniques de Singapour.

photos © Fabien Ong

ong&ong puise dans le patrimoine du site

Le nouveau Artyzen Singapour by ONG&ONG occupe le site d’un bâtiment patrimonial qui était autrefois un manoir avec jardin tropical construit dans les années 1940, connu sous le nom de « Villa Marie ». Avec ses faibles proportions, le bâtiment désaffecté contrastait avec les tours modernes en toile de fond. Le architectes s’est inspiré de la structure basse de la Villa Marie, des espaces de transition et de la verdure luxuriante pour façonner le design d’Artyzen Singapore. Les architectes ont embrassé le passé unique de la Villa Marie en concevant le bâtiment composé de villas empilées verticalement. Appelées « villas célestes », ces structures rendent hommage à la luxuriance tropicale de Singapour. Des éléments tels que de hauts plafonds, des vérandas, des jardins luxuriants, des arches et des tuiles en terre cuite sont réintroduits, reliant l’architecture à son contexte et redécouvrant les réponses climatiques du passé.



cet hôtel de style de vie moderne allie passé et présent, inspiré par la culture dynamique et le tissu urbain de Singapour

à l’intérieur de l’hôtel artyzen singapour

Artyzen Singapore comprend cinq parties principales, entourées par ONG&ONG d’une façade de jardins aériens empilés sur des étages alternés. La verticalité de l’espace est explorée au sein de l’hôtel, notamment dans les espaces communs des quatrième et cinquième étages. Ces espaces sont reliés entre eux, ornés de verdure luxuriante et offrent une expérience de jardin exclusive. La transition de l’agitation urbaine à une oasis sereine est accentuée par des plafonds en miroir reflétant l’environnement verdoyant. À partir du huitième étage, plusieurs jardins aériens communiquent avec les chambres, permettant aux clients de s’immerger dans la verdure tropicale directement depuis leur balcon. Le toit-terrasse capture la dualité du tissu urbain de Singapour, offrant une vue sur la ville.



le projet occupe le site d’une structure construite dans les années 1940 qui était autrefois un manoir avec jardin tropical

les chambres et les commodités de l’hôtel commencent au huitième étage

conçu comme des « villas célestes » empilées verticalement, le bâtiment rend hommage au paysage tropical de Singapour