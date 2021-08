La fabrication en série d’hydroliennes fait un pas de plus alors qu’une entreprise scelle son financement

L’O2 de 2 mégawatts a été surnommée « l’hydrolienne la plus puissante au monde », pèse 680 tonnes et mesure 74 mètres de long.

La nouvelle de jeudi intervient un peu plus d’une semaine après qu’une autre société, Orbital Marine Power, a déclaré que sa turbine O2 avait commencé à produire de l’électricité connectée au réseau au Centre européen de l’énergie marine à Orcades, un autre archipel au nord du continent écossais.

L’échelle des technologies et des systèmes déployés peut être importante. Nova Innovation, par exemple, a installé un certain nombre de turbines dans les eaux au large des Shetland, un archipel au nord de l’Écosse continentale. Lorsque la pointe de leurs pales est verticale, la hauteur depuis leur base atteint un peu moins de 14 mètres.

Le projet étudiera également comment améliorer les performances des turbines et se concentrera sur la logistique liée à la fabrication en série, entre autres.

VOLT « développera la première chaîne de montage européenne pour fabriquer en série des turbines marémotrices », selon Nova, et « testera également des techniques et des outils innovants pour expédier, déployer et surveiller les turbines dans le monde entier ».

L’augmentation de financement de 2 millions de livres sterling (2,78 millions de dollars), annoncée jeudi, sera utilisée pour soutenir le projet de fabrication en volume et de logistique pour l’énergie marémotrice de la société, également connu sous le nom de VOLT.

En savoir plus sur l’énergie propre de CNBC Pro

Michael Matheson, secrétaire du cabinet du gouvernement écossais pour le zéro net, l’énergie et les transports, a déclaré que le projet VOLT marquait « une étape importante dans la commercialisation du secteur ».

« Avec nos abondantes ressources naturelles et notre expertise, l’Écosse est idéalement placée pour exploiter l’énorme marché mondial de l’énergie marine tout en contribuant à une économie nette zéro à la fois ici et dans le monde », a-t-il déclaré jeudi dans un communiqué. Le financement sera fourni via Scottish Enterprise, l’agence de développement économique du pays.

Le potentiel de l’énergie marine

Avec des kilomètres de côtes, le Royaume-Uni dans son ensemble abrite un certain nombre de projets liés à l’énergie marine.

En avril, il a été annoncé qu’un projet de recherche d’un an axé sur le potentiel de la technologie marémotrice, houlomotrice et éolienne flottante avait obtenu le soutien de Marine-i, un programme axé sur l’innovation dans des domaines tels que l’énergie marine.

Le projet sera basé sur les îles Scilly, un archipel situé au large de la côte sud-ouest de l’Angleterre, et dirigé par Isles of Scilly Community Venture, Planet A Energy et Waves4Power.

Il y a aussi du potentiel en ce qui concerne les rivières. En mars, l’Autorité du port de Londres a donné son feu vert pour des essais de technologie d’énergie marémotrice sur une section de la Tamise, une mesure qui pourrait éventuellement contribuer à décarboniser les opérations liées à la rivière.

Alors que l’intérêt pour le secteur de l’énergie marine semble croître, son empreinte actuelle reste faible.

Les chiffres d’Ocean Energy Europe montrent que seulement 260 kilowatts de capacité marémotrice ont été ajoutés en Europe l’année dernière, alors que seulement 200 kW d’énergie houlomotrice ont été installés.

En revanche, 2020 a vu 14,7 gigawatts de capacité d’énergie éolienne installés en Europe, selon l’organisme industriel WindEurope.