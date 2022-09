La fabrication de véhicules électriques pourrait réduire le commerce de pièces automobiles dans le Midwest américain

La course à la construction de véhicules électriques aux États-Unis s’intensifie alors que de nouvelles séries d’investissements sortent de Washington. Les travailleurs de l’ancien cœur de l’industrie automobile craignent d’être laissés pour compte.

“Lorsque nous examinons attentivement ce qui se passe dans l’usine, il n’y aura pas moins de travailleurs”, a déclaré à CNBC Keith Cooley, ancien chef du département du travail du Michigan. “Il y aura différentes personnes qui construiront les voitures.”

Les chercheurs pensent que les emplois dans les usines modernes nécessiteront plus d’éducation et pourraient être moins disponibles qu’ils ne l’étaient par le passé. Ils estiment que les véhicules électriques pourraient nécessiter 30 % de main-d’œuvre de fabrication en moins par rapport aux voitures conventionnelles. “Les conduites qui conduisent le pétrole ou le gaz autour d’un moteur à combustion interne ne seront plus là”, a déclaré Cooley.

Ce changement pourrait toucher les fournisseurs de pièces de l’industrie automobile, dont beaucoup sont concentrés près des villes du Midwest telles que Kokomo, Indiana ; Lima, Ohio ; et Détroit, Michigan.

“Les constructeurs automobiles de certains de ces endroits représentent en fait une proportion décente des recettes fiscales, et ils emploient de nombreuses personnes dans la communauté environnante”, a déclaré Sanya Carley, professeur à l’Université de l’Indiana et contributeur au Centre industriel étude, a déclaré à CNBC. “Donc, le sort de ces entreprises est très intimement lié au sort des collectivités.”

Les dirigeants de Washington espèrent que deux lois clés, la loi sur la réduction de l’inflation et la loi CHIPS, qui ont été promulguées par le président Joe Biden en août, jetteront un pont vers cet avenir. Ces lois autorisent des milliards d’incitations pour les entreprises qui poursuivent la fabrication d’énergie propre.

Avec des financements en cours, les constructeurs automobiles se demandent maintenant à quelle vitesse la demande de véhicules électriques se matérialisera. En 2021, 9 % des ventes automobiles mondiales étaient des véhicules électriques, selon l’Agence internationale de l’énergie.

Regarder le vidéo pour en savoir plus sur l’impact de la révolution des véhicules électriques sur les économies des États du Midwest américain.