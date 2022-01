La fabrication de véhicules électriques bondit au Royaume-Uni, la production globale chute à son plus bas niveau en 65 ans

« Plus positivement, le passage à la fabrication de véhicules électrifiés s’est poursuivi à un rythme soutenu alors que la production de BEV a bondi de 72,0% », a déclaré le SMMT, « tandis que les hybrides ont augmenté de 16,4%, alors que l’industrie britannique – comme le marché – se transforme en un faible et, finalement, zéro- l’industrie du carbone. »

Alors que les chiffres pour 2021 sont décevants – le SMMT a identifié la pénurie de semi-conducteurs comme étant la « principale cause du déclin » – le segment à faibles et zéro émissions du secteur a fourni un peu de lumière au milieu de la morosité.

La production automobile au Royaume-Uni a chuté de 6,7% à seulement 859 575 unités en 2021, selon de nouveaux chiffres publiés par la Society of Motor Manufacturers and Traders.

Le Royaume-Uni veut arrêter la vente de nouvelles voitures et camionnettes diesel et essence d’ici 2030. Il exigera, à partir de 2035, que toutes les nouvelles voitures et camionnettes n’aient aucune émission d’échappement. La tâche est immense et le secteur est encore dominé par les véhicules fonctionnant aux carburants fossiles.

Si le marché a été fortement impacté par la pandémie, les habitudes des clients pourraient néanmoins être sur le point de changer sensiblement.

Selon le SMMT, un record de 190 727 nouvelles voitures électriques à batterie ont été immatriculées au Royaume-Uni l’année dernière, le modèle 3 de Tesla étant le modèle électrique à batterie le plus vendu. En effet, la Model 3 était la deuxième voiture neuve la plus populaire derrière la Vauxhall Corsa, selon l’organisme de l’industrie.

Dans un communiqué publié plus tôt ce mois-ci, le SMMT a décrit 2021 comme « l’année la plus réussie de l’histoire pour l’adoption des véhicules électriques ». Il a déclaré que plus de nouveaux véhicules électriques à batterie avaient été immatriculés en 2021 qu’au cours des cinq années précédentes combinées.