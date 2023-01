La fabrication américaine est de retour… pour fabriquer des armes — RT World News

L’annonce par Joe Biden de fournitures de chars à l’Ukraine s’est accompagnée de se vanter de stimuler les emplois américains

Au milieu de la flambée de l’inflation et d’autres problèmes économiques, l’administration du président américain Joe Biden a été obsédée par l’accent mis sur la moindre once de positivité qu’elle pouvait trouver. C’est particulièrement vrai avec ce mot à la mode typiquement américain : les emplois.

Jeudi dernier, le président tweeté un graphique montrant le nombre moyen de demandes de chômage sur les quatre dernières semaines par rapport à ce qu’il était lorsqu’il a pris ses fonctions. Apparemment, le nombre a diminué de plus de quatre fois. La veille, Biden a tweeté un message de la secrétaire à l’énergie Jennifer Granholm, montrant que la création d’emplois pour les cols bleus est censée être attribuable à son programme d’énergie propre, que «action climatique” équivaut à “travaux.”

Ces deux exemples sont assez anodins, mais le même jour que ce dernier tweet, une autre série de messages a suivi. L’un d’eux dit simplement : “Américain fabrication est de retour.” Un autre était la confirmation officielle de nouvelles que les États-Unis sont maintenant envoi de 31 chars Abrams à l’Ukraine, qu’il a décrite comme “La preuve de notre engagement durable et indéfectible envers l’Ukraine et de notre confiance dans la compétence des forces ukrainiennes.”

Ce dernier était important car il représente une escalade majeure de l’implication américaine dans le conflit dans ce pays d’Europe de l’Est. Seuls quelques pays ont été dotés de ce système d’armes, et les États-Unis en envoient un bataillon entier en Ukraine. C’est une indication qu’il n’y a potentiellement aucune limite à ce que Washington est prêt à donner à Kiev.















Cela conduit naturellement à se demander si des avions de guerre américains haut de gamme ou des missiles sol-sol se retrouveront en Ukraine. Cela nous laisse également à réfléchir à quoi ces systèmes seraient utilisés. Par exemple, le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’il défendrait le territoire russe, y compris la Crimée, “par tous les moyens nécessaires”. Pendant ce temps, les responsables ukrainiens ont juré de reprendre la péninsule.

Ainsi, l’annonce du char de Biden – qui suit une série d’autres par les capitales occidentales – montre le potentiel d’une guerre qui pourrait s’étendre bien au-delà de l’Europe de l’Est et devenir mondiale. Cela pourrait même signifier une annihilation nucléaire pure et simple. C’est une perspective vraiment terrifiante, surtout pour ceux d’entre nous qui sont à proximité de l’action en ce moment.

Il ne semble pas que Biden ait si peur, étant donné son tweet qui “La fabrication américaine est de retour.” Non seulement les chars Abrams sont fabriqués aux États-Unis à Lima, dans l’Ohio, mais ils sont également fabriqués par des travailleurs syndiqués. Vérifiez, vérifiez les priorités made in America et faites par les syndicats de l’administration Biden.

À noter, nous avons déjà vu une ligne similaire de la part d’autres personnalités éminentes. D’une part, Jack Matlock Jr., l’ancien ambassadeur américain en Union soviétique, a dit un jour à Poutine en face que le système de défense antimissile installé par Washington en Roumanie – aux portes de la Russie – n’était pas conçu pour attaquer, mais pour créer des emplois américains. Poutine a ri et a répondu : «Pourquoi « créeriez-vous des emplois » dans une industrie qui a le potentiel de mettre toute la race humaine en danger ?

Il y a quelques jours à peine, s’adressant à l’Association nationale des chambres d’État (NASC) à Boca Raton, en Floride, le président ukrainien Vladimir Zelensky a déclaré qu’il y avait “grosse affaire» opportunités dans son pays pour toute entreprise américaine intéressée à y travailler. Cela inclut aussi naturellement l’industrie de la défense, à laquelle Zelensky était sûr de donner un cri spécial.















Peut-être que j’interprète mal le tweet de Biden et qu’il était en fait lié au secteur de l’énergie propre. Mais le fait qu’un Nouveau Le Green New Deal n’a pas été établi et la seule grande législation climatique entreprise sous sa présidence vient d’être mise en œuvre, laisse planer des doutes sur cette position. S’il parlait d’autre chose, je pense qu’il est clair que la majeure partie de la fabrication n’est certainement pas aux États-Unis et qu’elle ne reviendra pas non plus au pays.

Les États-Unis – ou du moins leurs politiciens – n’ont pas la volonté politique générale d’initiatives dans les sphères économiques en dehors de la soi-disant industrie de la défense. Et c’est ce qui est si ironique dans le tweet de Biden, qu’il se réjouit de la qualité du dernier rapport sur l’emploi ou de la façon dont une usine de chars dans l’Ohio pourrait embaucher plus de travailleurs syndiqués malgré le fait que le monde se rapproche de l’armageddon nucléaire.

Je me souviens d’un autre pays américain, Cuba, qui compte les services médicaux parmi ses plus grandes exportations et reçoit régulièrement des nominations au prix Nobel de la paix pour son héroïsme. Le dirigeant aujourd’hui décédé Fidel Castro a dit un jour que La Havane enverrait “médecins” et “pas des bombes” autour du monde. C’est tout un repoussoir pour Washington, qui se contente de ne produire que des bombes alors que tout ce qui a une utilité pratique est fabriqué littéralement n’importe où ailleurs.