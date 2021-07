La FAA réclame 119 000 $ d’amende

Dans ses efforts continus pour réprimer les voyageurs aériens indisciplinés, la Federal Aviation Administration a annoncé mardi une nouvelle série d’amendes proposées.

Un passager a appelé à de faux détournements d’avion et à des menaces à la bombe et un autre a frappé une femme qui portait un bébé, a indiqué la FAA dans un communiqué de presse.

Les amendes proposées contre neuf passagers s’élevaient à 119 000 $, et beaucoup étaient centrées sur l’opposition des passagers au port du masque.

Malgré les directives détendues des Centers for Disease Control and Prevention concernant le port du masque, l’exigence fédérale de masque facial pour les avions, les aéroports, les trains, les systèmes de trains de banlieue et d’autres modes de transport reste en vigueur jusqu’au 13 septembre. boire leur propre alcool.

La FAA a proposé plus de 682 000 $ contre les passagers indisciplinés depuis le 1er janvier alors que l’agence cherche à appliquer une « politique de tolérance zéro » pour les comportements dangereux des passagers.

Depuis le début de l’année, la FAA a reçu 3 271 signalements de comportement indiscipliné de passagers, dont environ 2 475 signalements de passagers refusant de se conformer au mandat fédéral sur les masques de transport.

La dernière série d’amendes proposées va de 7 500 $ à 21 500 $. Voici ce que la FAA dit qu’il s’est passé dans chaque cas et combien cela pourrait coûter aux passagers impliqués :

21 500 $ d’amende proposée : Le 27 décembre 2020, un vol Frontier Airlines de Nashville, Tennessee, à Orlando, Floride, un passager aurait bu son propre alcool et refusé de porter un masque facial. Le passager s’est disputé avec l’hôtesse de l’air et les passagers au sujet de la politique des masques et a frappé le passager à côté de lui à la tête, selon la FAA.

Le 27 décembre 2020, un vol Frontier Airlines de Nashville, Tennessee, à Orlando, Floride, un passager aurait bu son propre alcool et refusé de porter un masque facial. Le passager s’est disputé avec l’hôtesse de l’air et les passagers au sujet de la politique des masques et a frappé le passager à côté de lui à la tête, selon la FAA. Amendes proposées de 18 500 $ et 10 000 $ : Lors d’un vol de Republic Airlines du 19 février entre Indianapolis et Philadelphie, les agents de bord ont dit à plusieurs reprises à deux femmes de porter correctement leurs masques faciaux, selon la FAA. Eux et d’autres avec qui ils voyageaient auraient joué de la musique forte et obscène et refusé de porter des masques. Pendant le roulage depuis la porte, la femme qui fait face à une amende de 18 500 $ a menacé le passager devant elle lorsqu’ils ont fermé le store de la fenêtre et a continué à ignorer les instructions de l’équipage. L’équipage a informé le capitaine et l’avion est retourné à la porte pour que les forces de l’ordre les rencontrent. Alors qu’elle se levait pour quitter l’avion, elle aurait frappé la femme devant elle, qui tenait un bébé, à l’arrière de la tête. Une autre femme du groupe, qui risque une amende de 10 000 $, aurait refusé de boucler sa ceinture de sécurité et de porter son masque. Lorsque le commandant de bord a informé qu’elle et son groupe seraient retirés de l’avion, elle s’est disputée et a utilisé un langage obscène, selon la FAA.

Lors d’un vol de Republic Airlines du 19 février entre Indianapolis et Philadelphie, les agents de bord ont dit à plusieurs reprises à deux femmes de porter correctement leurs masques faciaux, selon la FAA. Eux et d’autres avec qui ils voyageaient auraient joué de la musique forte et obscène et refusé de porter des masques. Pendant le roulage depuis la porte, la femme qui fait face à une amende de 18 500 $ a menacé le passager devant elle lorsqu’ils ont fermé le store de la fenêtre et a continué à ignorer les instructions de l’équipage. L’équipage a informé le capitaine et l’avion est retourné à la porte pour que les forces de l’ordre les rencontrent. Alors qu’elle se levait pour quitter l’avion, elle aurait frappé la femme devant elle, qui tenait un bébé, à l’arrière de la tête. Une autre femme du groupe, qui risque une amende de 10 000 $, aurait refusé de boucler sa ceinture de sécurité et de porter son masque. Lorsque le commandant de bord a informé qu’elle et son groupe seraient retirés de l’avion, elle s’est disputée et a utilisé un langage obscène, selon la FAA. 17 000 $ d’amende proposée : Lors d’un vol Frontier Airlines du 25 janvier entre St. Louis et Las Vegas, un homme a refusé de porter son masque après avoir reçu des instructions répétées pour le faire, a déclaré la FAA, notant qu’il s’était également levé et avait changé de siège pendant la descente malgré le vol. instructions de l’équipage.

Lors d’un vol Frontier Airlines du 25 janvier entre St. Louis et Las Vegas, un homme a refusé de porter son masque après avoir reçu des instructions répétées pour le faire, a déclaré la FAA, notant qu’il s’était également levé et avait changé de siège pendant la descente malgré le vol. instructions de l’équipage. 13 000 $ amende proposée : Lors d’un vol Frontier Airlines du 29 janvier entre San Diego et Las Vegas, une femme a à plusieurs reprises retiré son masque et bu son propre alcool, selon la FAA.

Lors d’un vol Frontier Airlines du 29 janvier entre San Diego et Las Vegas, une femme a à plusieurs reprises retiré son masque et bu son propre alcool, selon la FAA. Amende proposée de 10 500 $ : Lors d’un vol Allegiant Air du 27 février entre Provo, Utah, et Mesa, Arizona, un homme a refusé de porter son masque sur la bouche et le nez tout au long du vol malgré sept fois où les agents de bord lui ont demandé de le porter correctement, selon la FAA. Après l’atterrissage de l’avion, il aurait approché une hôtesse de l’air par derrière alors qu’elle se préparait à ouvrir la porte de la cabine et l’aurait touchée, bien qu’il ait dit qu’elle était agressive à propos de la politique des masques et qu’il s’est juste approché d’elle tout en s’en plaignant.

Lors d’un vol Allegiant Air du 27 février entre Provo, Utah, et Mesa, Arizona, un homme a refusé de porter son masque sur la bouche et le nez tout au long du vol malgré sept fois où les agents de bord lui ont demandé de le porter correctement, selon la FAA. Après l’atterrissage de l’avion, il aurait approché une hôtesse de l’air par derrière alors qu’elle se préparait à ouvrir la porte de la cabine et l’aurait touchée, bien qu’il ait dit qu’elle était agressive à propos de la politique des masques et qu’il s’est juste approché d’elle tout en s’en plaignant. Amende proposée de 10 500 $ : Lors d’un vol Alaska Airlines du 23 janvier entre Seattle et Ketchikan, en Alaska, alors que le vol était sur le point de quitter la porte d’embarquement, un passager a appelé le 911 pour signaler que l’avion était détourné par un homme armé d’un couteau, selon la FAA. En raison des appels au 911, les pilotes ont roulé jusqu’à une rampe de chargement pour que les forces de l’ordre rencontrent le vol et évacuent les passagers et l’équipage. Alors qu’il se trouvait sur la rampe de chargement, le passager aurait appelé le FBI et aurait fait mention d’une bombe. L’avion a été temporairement mis hors service pour le contrôle des bombes, et les forces de l’ordre ont également contrôlé tous les passagers et membres d’équipage et ont trouvé que les affirmations du passager étaient fausses.

Lors d’un vol Alaska Airlines du 23 janvier entre Seattle et Ketchikan, en Alaska, alors que le vol était sur le point de quitter la porte d’embarquement, un passager a appelé le 911 pour signaler que l’avion était détourné par un homme armé d’un couteau, selon la FAA. En raison des appels au 911, les pilotes ont roulé jusqu’à une rampe de chargement pour que les forces de l’ordre rencontrent le vol et évacuent les passagers et l’équipage. Alors qu’il se trouvait sur la rampe de chargement, le passager aurait appelé le FBI et aurait fait mention d’une bombe. L’avion a été temporairement mis hors service pour le contrôle des bombes, et les forces de l’ordre ont également contrôlé tous les passagers et membres d’équipage et ont trouvé que les affirmations du passager étaient fausses. 10 500 $ amende proposée : Sur un vol Allegiant Air du 19 décembre 2020 de Syracuse, New York, à Punta Gorda, Floride. Un homme se serait levé de son siège pour utiliser les toilettes pendant les turbulences lorsque le panneau de ceinture de sécurité était allumé et s’est disputé avec les agents de bord. On lui a rappelé plusieurs fois de porter un masque, selon la FAA, et a commencé à vapoter malgré le fait que les agents de bord lui aient dit d’arrêter. Le capitaine a appelé les forces de l’ordre à rencontrer le passager à la porte.

Sur un vol Allegiant Air du 19 décembre 2020 de Syracuse, New York, à Punta Gorda, Floride. Un homme se serait levé de son siège pour utiliser les toilettes pendant les turbulences lorsque le panneau de ceinture de sécurité était allumé et s’est disputé avec les agents de bord. On lui a rappelé plusieurs fois de porter un masque, selon la FAA, et a commencé à vapoter malgré le fait que les agents de bord lui aient dit d’arrêter. Le capitaine a appelé les forces de l’ordre à rencontrer le passager à la porte. Amende proposée de 7 500 $ : Lors d’un vol du 25 février de Southwest Airlines entre Denver et Los Angeles, les agents de bord ont demandé à deux reprises à un passager de porter son masque correctement, et il l’a déplacé sous son nez et sa bouche à chaque fois, selon la FAA. Un superviseur du service client de Southwest Airlines est monté à bord de l’avion pour lui parler, mais il ne portait toujours pas son masque correctement. La compagnie aérienne a débarqué du vol et l’homme n’a pas été autorisé à remonter à bord.

« Ils devraient mieux savoir »: la FAA partage un message d’intérêt public avec des enfants expliquant aux adultes comment se comporter

C’est devenu si grave que la FAA a publié une vidéo d’annonce d’intérêt public mettant en vedette des enfants expliquant comment se comporter dans un avion.

« Ils iront en prison s’ils continuent à faire ce genre de choses », dit un jeune enfant dans la vidéo.

« Je n’aimerais pas que quelqu’un me fasse ça », plaisante un autre.

« Ils devraient savoir mieux s’ils sont comme des adultes », ajoute un enfant plus âgé.

« C’est tellement dangereux », propose un autre.

Et ainsi de suite.

L’écran de fin se lit comme suit : « Même les enfants savent qu’il n’est pas prudent de perturber un vol. La FAA a une TOLÉRANCE ZÉRO pour ne pas suivre les instructions de l’équipage. »