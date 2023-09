La FAA propose des règles d’élimination plus strictes pour lutter contre les déchets spatiaux

Alors que de plus en plus de fusées décollent dans le ciel, la Federal Aviation Administration (FAA) tente de contrôler la durée pendant laquelle ces lanceurs restent en orbite en tant que débris spatiaux flottants.

Sortir les poubelles (dans l’espace)

Mercredi, la FAA proposé une nouvelle règle qui obligerait les sociétés spatiales privées à disposer de leurs étages supérieurs après le lancement pour atténuer le problème croissant des débris orbitaux.

Lorsque les fusées se mettent en orbite, leurs étages supérieurs brûlent dans l’atmosphère, retombent sur Terre, ou rejoignez des milliers de fragments rejetés qui forment un nuage de débris orbitaux autour de notre planète.

La règle proposée suggère cinq options de cession parmi lesquelles les entreprises disposant de licences de lancement commercial de la FAA peuvent choisir. Ces options consistent notamment à effectuer une rentrée contrôlée de l’étage supérieur, à le déplacer vers une orbite moins encombrée (également connue sous le nom d’orbite de cimetière), à ​​l’envoyer vers une orbite moins encombrée.soit plus loin dans l’espace sur une trajectoire d’évasion terrestre, en récupérant l’étage supérieur dans les cinq ans, ou en effectuant une élimination atmosphérique incontrôlée où il brûle à sa rentrée.

« En limitant strictement la rentrée incontrôlée des étages supérieurs, la FAA cherche à atténuer le risque pour les personnes au sol et en vol en raison de sa taille et de sa masse importantes et de l’incertitude quant à l’endroit où il atterrira », a écrit la FAA.

La règle proposée alignerait également les pratiques d’atténuation des débris orbitaux des lancements spatiaux commerciaux sur celles déjà adoptées par le gouvernement américain pour ses missions spatiales, selon la FAA.

Une industrie spatiale en pleine croissance a entraîné un accès accru à l’orbite terrestre et une quantité croissante de déchets orbitaux. Il y a actuellement 34 580 débris suivis par les réseaux de surveillance spatiale, avec des milliers de petits morceaux flottant, selon le Agence spatiale européenne (ESA).

La règle proposée sera publiée dans le Federal Register dans les prochains jours, après quoi une période de commentaires publics de 90 jours commencera. D’autres efforts de réduction des débris orbitaux sont actuellement en cours, tels que la mission ClearSpace-1, une griffe géante conçue pour saisir des débris spatiaux et les lancer vers une mort ardente à travers l’atmosphère terrestre. Toutefois, la première cible de la mission était frappé par un autre débris spatial son sort est donc actuellement en jeu.

