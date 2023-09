La FAA ordonne à SpaceX de maintenir Starship au sol et de prendre des mesures correctives

La Federal Aviation Administration a déclaré vendredi que SpaceX d’Elon Musk devait maintenir sa fusée Starship Super Heavy au sol, affirmant que la société devait prendre 63 mesures correctives avant d’être autorisée à effectuer un autre vol d’essai.

La FAA a maintenant bouclé son enquête sur le lancement d’avril, qui a vu la fusée exploser en plein vol.

Le PDG de SpaceX, Musk, avait affirmé mardi, dans un message sur X (anciennement Twitter) dont il est désormais propriétaire, que « Starship est prêt à être lancé, en attente de l’approbation de la licence de la FAA ».

Dans un communiqué envoyé par courrier électronique, l’agence a déclaré qu’un rapport final « cite plusieurs causes profondes de l’accident du 20 avril 2023 et 63 mesures correctives que SpaceX doit prendre pour éviter que l’accident ne se reproduise ».

Les actions correctives comprennent : « la refonte du matériel du véhicule pour éviter les fuites et les incendies, la refonte de la rampe de lancement pour augmenter sa robustesse, l’intégration d’examens supplémentaires dans le processus de conception, des analyses et des tests supplémentaires des systèmes et composants critiques pour la sécurité, y compris le système de sécurité des vols autonomes. Système et l’application de pratiques supplémentaires de contrôle des changements.

Pour que SpaceX puisse reprendre les lancements de Starship dans ses installations de Boca Chica, au Texas, la société devra « mettre en œuvre toutes les mesures correctives ayant un impact sur la sécurité publique », comme déterminé par la FAA, et demander et recevoir une « modification de licence de la FAA » qui répond à toutes ses exigences en matière de sécurité et d’autres exigences réglementaires environnementales.

SpaceX n’a ​​pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La FAA a supervisé l’enquête sur l’accident de SpaceX tandis que la NASA et le National Transportation Safety Board servaient d’observateurs officiels. Un rapport d’enquête complet sur un accident ne sera pas rendu public car il contient des données sensibles, notamment des informations sur le contrôle des exportations américaines.

Le premier lancement de Starship a vu la fusée de près de 400 pieds de haut voler pendant plus de trois minutes – mais elle a perdu plusieurs moteurs, causé de graves dommages à l’infrastructure au sol et n’a pas réussi à atteindre l’espace après que la fusée a commencé à tomber et a été intentionnellement détruite en l’air.

Le vol d’essai et l’explosion ont laissé un cratère dans le sol, projeté des débris de béton dans des réservoirs et d’autres équipements à proximité, et ont eu un impact sur un habitat sensible qui abrite une faune sauvage en voie de disparition. Il a également déclenché un incendie d’environ 4 acres sur les terres du parc national.

Des organisations à but non lucratif liées à l’environnement et au patrimoine culturel ont poursuivi la FAA après le premier vol d’essai du Starship, alléguant que l’agence n’avait pas procédé à un examen environnemental approprié avant d’autoriser SpaceX à aller de l’avant avec ses plans de lancement à Boca Chica. SpaceX a rejoint la FAA en tant que défendeur dans cette affaire.

Le programme Starship est essentiel pour l’avenir de l’activité Internet par satellite Starlink de la société. Réseau mondial de plus de 4 000 satellites, Starlink de SpaceX fournit un service Internet dans plus de 50 pays.

Bien que le service ait permis les communications sur le champ de bataille en Ukraine, Musk a également utilisé Starlink pour influencer la stratégie et les résultats sur le champ de bataille. Il a ordonné aux ingénieurs de suspendre le service de réseau satellite de Starlink au-dessus de la Crimée afin de contrecarrer une attaque ukrainienne contre des navires de guerre russes, selon une nouvelle biographie du PDG.