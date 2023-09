La FAA nécessite 63 correctifs de SpaceX après le premier lancement de Starship

La Federal Aviation Administration (FAA) a a officiellement clôturé son enquête dans le lancement inaugural de la mégafusée en développement de SpaceX, Starship. L’entreprise doit désormais mettre en œuvre 63 mesures correctives pour obtenir sa prochaine licence de lancement de Starship auprès de la FAA.

Le premier lancement de Starship, qui a eu lieu le 20 avril, a eu lieu gâché par plusieurs faux pasy compris dégâts excessifs au niveau du support de lancementle dispersion de débris et de poussière sur la région environnante, perturbation de la faune locale, petits incendies de forêtet un séquence d’autodestruction dangereusement imparfaite. La mégafusée a volé pendant environ quatre minutes avant d’entrer dans une chute fatale, et la séquence d’autodestruction n’a pas immédiatement entraîné la désintégration du prototype du Starship.

Le rapport final de la FAA a mis en évidence « plusieurs causes profondes » du lancement défectueux, spécifiant 63 actions correctives que SpaceX doit mettre en œuvre pour éviter des incidents similaires lors de futurs lancements. Ces actions impliquent une refonte du matériel du véhicule pour éviter les fuites et les incendies, et une modification de la rampe de lancement pour renforcer sa résilience – un changement que SpaceX semble avoir apporté après le lancement du 20 avril ; ces changements incluent renforts en acier sous le support de lancement et un nouveau système de déluge d’eau pour réprimer la puissance des 33 moteurs Raptor de Starship. Cela dit, ces changements feront probablement l’objet d’un examen ultérieur par la FAA.

Les ingénieurs de SpaceX ont empilé les 400 pieds de haut (122 mètres de haut) ) fusée mardi dernier, et il est maintenant prêt pour son deuxième lancementen attente de l’approbation de la FAA.

D’autres mesures correctives stipulées dans le rapport comprennent « l’incorporation d’examens supplémentaires dans le processus de conception », l’augmentation de l’analyse et des tests des systèmes critiques pour la sécurité tels que le système autonome de sécurité des vols (le système d’autodestruction) et l’ajout de pratiques de contrôle des modifications ( c’est-à-dire la gestion des modifications du système pour maintenir la stabilité des choses et éviter les problèmes inattendus).

La FAA a surveillé de près l’enquête de SpaceX pour garantir le respect du plan approuvé, tandis que la NASA et le National Transportation Safety Board ont obtenu le statut d’observateur officiel. Il est important de noter que le régulateur fédéral n’a accordé à SpaceX qu’une licence de lancement unique pour Starship. Si SpaceX espère redémarrer, il doit démontrer qu’il a apporté les correctifs nécessaires. Et si la FAA finit par abandonner, SpaceX devra s’en tenir à ce qu’elle a promis dans sa candidature.

La FAA a clairement indiqué dans sa déclaration que la conclusion de l’enquête sur l’accident ne donne pas le feu vert à une reprise immédiate des lancements de Starship à Boca Chica, au Texas. Comme la FAA l’a clairement indiqué dans sa déclaration :

SpaceX doit mettre en œuvre toutes les mesures correctives ayant un impact sur la sécurité publique et demander et recevoir une modification de licence de la FAA qui répond à toutes les exigences de sécurité, environnementales et autres exigences réglementaires applicables avant le prochain lancement du Starship.

Concernant le rapport d’enquête sur l’accident, la FAA a précisé que les détails doivent rester confidentiels en raison de la présence de données exclusives et des règles américaines de contrôle des exportations. Le régulateur a conseillé d’adresser de plus amples informations à SpaceX. Ce c’est plus facile à dire qu’à faire ; extraire des informations du constructeur aérospatial est toujours un défi, étant donné sa réticence à s’engager avec les médias. Cela dit, Gizmodo a contacté SpaceX pour plus de détails sur les 63 actions correctives. mais n’a reçu aucune réponse avant la publication.

Le Starship de SpaceX est à l’avant-garde des aspirations de l’entreprise en matière d’exploration spatiale. Ce vaisseau spatial entièrement réutilisable, conçu pour transporter à la fois l’équipage et le fret, vise des missions allant du déploiement de satellites à l’atterrissage sur Mars. Le PDG Elon Musk considère Starship comme un outil essentiel dans réaliser son rêve d’établir une colonie humaine durable sur Mars et progresser vers une existence multiplanétaire. La NASA, quant à elle, prévoit d’utiliser Starship comme véhicule d’atterrissage humain pour ses prochaines missions Artemis sur la Lune.

