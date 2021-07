La FAA met à jour les critères pour les ailes des astronautes alors que Jeff Bezos s’envole dans l’espace

Ce n’est pas parce que vous étiez dans l’espace que vous avez les ailes d’un astronaute.

La Federal Aviation Administration a établi de nouvelles règles concernant le programme Commercial Space Astronaut Wings et les critères utilisés pour attribuer le badge Commercial Space Astronaut Wings à ceux qui commandent, pilotent ou travaillent sur des engins spatiaux financés par le secteur privé.

L’ordre a été émis le 20 juillet, le même jour où le milliardaire et fondateur d’Amazon Jeff Bezos et son équipage de fusée Blue Origin sont entrés dans l’histoire en décollant du désert de l’ouest du Texas, atteignant l’espace et revenant sur Terre.

La NASA, l’Air Force, la Federal Aviation Administration et certains astrophysiciens considèrent que la frontière entre l’atmosphère et l’espace commence à 80 km. Bezos a en fait satisfait à l’exigence en allant à 62 miles au-dessus du niveau de la mer.

Pour gagner les ailes, la FAA déclare désormais que les passagers doivent avoir « des activités démontrées pendant le vol qui étaient essentielles à la sécurité publique, ou ont contribué à la sécurité des vols spatiaux habités ». Compte tenu de l’automatisation de Blue Origin, Bezos ne répond pas à ce critère.

New Shepard, une fusée et une capsule de 60 pieds, a été conçue principalement pour le tourisme spatial grâce à des systèmes de vol entièrement automatisés, ce qui signifie que personne ne pilotait l’engin ni ne contribuait à la « sécurité des vols spatiaux habités ». Après le décollage, le propulseur est revenu à l’installation pour un atterrissage vertical tandis que la capsule flotte brièvement dans l’espace, puis a atterri près du site de lancement à l’aide de parachutes.

Les autres passagers qui ont rejoint Bezos à New Shepard – Oliver Daemen, 18 ans, le frère de Bezos, Mark, et l’aviateur « Mercury 13 » Wally Funk – ne sont pas non plus considérés comme membres de l’équipage du vaisseau spatial, puisque la FAA définit ce en tant qu’employés ou sous-traitants associés à une entreprise impliquée dans le lancement de l’engin spatial.

Blue Origin emploie des milliers de personnes dans plusieurs États et campus. Virgin Galactic du concurrent Richard Branson, qui a effectué son propre vol spatial une semaine plus tôt que Bezos, compte plus de 800 employés.