La Federal Aviation Administration a lancé un avertissement sévère au public volant après une émeute des partisans du président Donald Trump le 6 janvier au Capitole américain et des incidents sur plusieurs compagnies aériennes sur le chemin de Washington.

« La loi fédérale vous interdit d’agresser physiquement ou de menacer d’agresser physiquement l’équipage et toute autre personne à bord d’un avion », La FAA a déclaré dans un tweet ce week-end. « Vous pourriez être passible d’amendes allant jusqu’à 35 000 $ et d’emprisonnement pour une telle conduite. »

Le porte-parole d’Alaska Airlines, Ray Lane, a déclaré qu’un certain nombre de passagers du vol 1085 presque complet de jeudi en provenance de Washington Dulles International étaient « non conformes aux masques, tapageurs, argumentatifs et harcelés nos membres d’équipage » sur le vol de cinq heures à destination de Seattle. En conséquence, 14 d’entre eux sont interdits de voler en Alaska tant que sa politique de masque de pandémie est en place.

L’Alaska n’était pas la seule compagnie aérienne à avoir eu des problèmes sur les vols au départ de Washington après l’émeute. Delta Air Lines a expulsé vendredi après-midi deux passagers « indisciplinés » volant de l’aéroport national Ronald Reagan de Washington à Minneapolis, a déclaré le porte-parole Morgan Durrant à USA TODAY.

Vendredi, un pilote d’American Airlines volant de Washington à Phoenix est allé viral avec sa menace de «déposer l’avion au milieu du Kansas et de débarquer les gens» si les passagers à bord ne se sont pas comportés.

Amanda Head, la femme qui a posté la vidéo, a tweeté que son avertissement est venu après que plusieurs passagers ont scandé « Fight for Trump » et « USA ».

« Irréel », peut être entendu un passager dire après l’annonce du pilote, et quelqu’un a demandé: « N’est-ce pas américain Compagnies aériennes? «

« Avant le départ de l’aéroport national Ronald Reagan de Washington (DCA), le pilote à bord du vol 1242 a fait une annonce soulignant l’importance de suivre les instructions des membres d’équipage et de se conformer aux politiques obligatoires de protection du visage », a déclaré le porte-parole américain Derek Walls dans un communiqué. Aucun autre problème en vol n’a été signalé.

Membre du Congrès: Mettez les émeutiers du Capitole sur la liste fédérale d’interdiction de vol

Si le représentant Bennie G. Thompson (D-Miss.) Parvient à ses fins, les participants aux émeutes du Capitole pourraient être confrontés à un problème plus important que d’être retirés d’un vol ou interdits par une compagnie aérienne en particulier.

Jeudi, le président du comité de la sécurité intérieure de la Chambre a exhorté la Transportation Security Administration et le FBI à inscrire les participants à l’émeute du Capitole sur la liste fédérale d’interdiction de vol.

«Compte tenu de l’odieuse attaque terroriste nationale perpétrée hier contre le Capitole des États-Unis, j’exhorte la Transportation Security Administration et le Federal Bureau of Investigation à utiliser leurs autorités pour ajouter les noms de toutes les personnes identifiées impliquées dans l’attaque à la liste d’interdiction de vol fédérale et Gardez-les hors des avions « , a-t-il dit. » Cela devrait inclure toutes les personnes identifiées comme étant entrées dans le bâtiment du Capitole – une intrusion qui a menacé la sécurité des membres du Congrès et du personnel et a servi d’attaque contre notre nation.

Thompson a poursuivi: «Nous avons déjà vu des rapports de« foules indisciplinées »dans les airs sur le chemin de Washington, DC. Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour imaginer comment ils pourraient agir en quittant DC s’ils étaient autorisés à voler sans entrave. C’est une action que la TSA et le FBI, de par la loi, peuvent entreprendre mais, à ma connaissance, n’ont pas encore pris. Les auteurs présumés d’une attaque terroriste nationale qui ont été identifiés par le FBI devraient être tenus pour responsables. »

Le FBI décide qui placer sur la liste fédérale d’interdiction de vol, et la TSA l’applique en refusant les cartes d’embarquement aux personnes interdites. Selon le site Web du Département de la sécurité intérieure, «les personnes figurant sur la liste d’interdiction de vol ne peuvent pas monter à bord d’un avion lorsqu’elles volent à l’intérieur, à destination, en provenance et au-dessus des États-Unis».

« La TSA est toujours en état d’alerte », a déclaré la porte-parole de la TSA, Lisa Farbstein, à USA TODAY. « Nous nous préparons à toutes les éventualités. »

Cependant, invoquant des raisons de sécurité nationale, elle a refusé d’entrer dans les détails sur les plans de la TSA pour gérer les incidents en vol et à l’aéroport liés aux émeutes du Capitole.

« Il y a toujours plusieurs niveaux de sécurité en place et les voyageurs peuvent remarquer des forces de l’ordre supplémentaires et une présence canine, en particulier lorsque les événements justifient une posture de sécurité accrue », a-t-elle déclaré. « En ce qui concerne la liste d’interdiction de vol, nous accueillerons les demandes du FBI et les autorisations du Congrès liées aux listes d’interdiction de vol. »

USA TODAY a contacté le FBI pour obtenir des commentaires sur ses projets de traitement des participants aux émeutes du Capitole.

L’année dernière, le représentant Justin Amash (D-Mich.) A présenté un projet de loi qui aurait en fait rendu plus difficile de placer les Américains sur la liste d’interdiction de vol en exigeant qu’ils soient d’abord reconnus coupables d’un crime de terrorisme fédéral. Cependant, il a depuis quitté le Congrès.

Dans un communiqué publié le jour de l’attaque du Capitole, le président de l’Association of Flight Attendants-CWA a appelé à la révocation des privilèges de vol des personnes impliquées dans l’émeute ainsi que des incidents en vol à destination et en provenance de Washington.

« Les actes contre notre démocratie, notre gouvernement et la liberté que nous revendiquons en tant qu’Américains doivent disqualifier ces individus de la liberté de fuite », a déclaré Sara Nelson. «Dans l’aviation, nous avons un rôle important à jouer dans la sécurité nationale. Les compagnies aériennes, en coordination avec la TSA, le DHS, la FAA, le DOT et les forces de l’ordre, doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité des passagers et de l’équipage en laissant tous les problèmes sur le terrain. »

Compte rendu des médias sociaux après les émeutes du Capitole: Apple suspend Parler de son App Store tandis qu’Amazon fermera le service d’hébergement Web en raison de menaces de violence

Contributeur: Dawn Gilbertson