La FAA lance une enquête après que deux avions ont failli entrer en collision à l’aéroport JFK

La Federal Aviation Administration a lancé une enquête après que deux avions commerciaux ont évité de peu une collision à l’aéroport international John F. Kennedy vendredi, a confirmé un porte-parole à CNBC.

La FAA a déclaré qu’un Boeing 737 exploité par Delta Air Lines avait interrompu son décollage vers 20h45 lorsque les contrôleurs aériens ont remarqué qu’un autre avion d’American Airlines traversait la piste. Le vol Delta “a arrêté sa course au décollage à environ 1 000 pieds” du point où le Boeing 777 d’American Airlines avait traversé, selon l’analyse préliminaire de la FAA.

L’agence a déclaré à CNBC que les informations sont susceptibles de changer.

Le Conseil national de la sécurité des transports a déclaré dans un tweet dimanche qu’il enquête également sur l’incident.

L’observateur de vol @xJonNYC a remarqué le quasi-accident et audio partagé de l’échange tendu du contrôle du trafic aérien sur Twitter samedi.

“Delta 1943 annule les plans de décollage ! Delta 1943 annule les plans de décollage !” une personne peut être entendu dire.

“Rejeter”, répond une autre personne.

Un représentant de Delta Air Lines a déclaré que le vol 1943 se dirigeait vers la République dominicaine, mais après que l’avion s’est arrêté sur la piste, il est retourné à la porte et les clients ont débarqué.

Le vol a été retardé dans la nuit en raison des ressources de l’équipage et a décollé le lendemain matin.

“La sécurité de nos clients et de notre équipage est toujours la priorité numéro un de Delta”, a déclaré le représentant dans un communiqué. “Delta travaillera avec les autorités de l’aviation et les assistera sur un examen complet du vol 1943 le 13 janvier concernant une procédure de décollage interrompue réussie à New York-JFK. Nous nous excusons auprès de nos clients pour la gêne occasionnée et le retard de leurs voyages.”

Un porte-parole d’American Airlines a déclaré que la compagnie s’en remettrait à la FAA pour commentaires.