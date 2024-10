La FAA et le NWS poursuivent leur partenariat malgré les informations contraires

WASHINGTON – Des responsables de la Federal Aviation Administration et du National Weather Service ont déclaré mercredi que leur collaboration visant à des prévisions spécifiques pour les routes du trafic aérien se poursuivrait malgré les informations contraires qui ont circulé la semaine dernière.

Les bureaux au centre du rapport étaient les unités de services météorologiques du centre (CWSU) qui opèrent dans les 21 centres de contrôle du trafic aérien (ARTCC) à travers les États-Unis.

Les ARTCC sont chargés de diriger le trafic commercial à travers les États-Unis, principalement au-dessus de 18 000 pieds, où des milliers de vols sont effectués quotidiennement.

Le rôle du CWSU est de produire « des prévisions et des avis spécialisés et adaptés aux orages, aux turbulences, au givrage et aux précipitations affectant le système national d’espace aérien », selon le rapport de l’unité. site web.

« La Federal Aviation Administration et le National Weather Service poursuivront leur partenariat de longue date pour fournir des services météorologiques afin d’assurer la sécurité du système national d’espace aérien », ont déclaré les agences dans un communiqué commun envoyé à FOX Weather.

Un partenariat enraciné dans le désastre

Le catalyseur des CWSU a été Vol 242 de Southern Airwaysqui s’est écrasé le 4 avril 1977, alors qu’il se dirigeait vers Atlanta. Sur les 85 personnes à bord, 62 d’entre elles ont été tuées.

L’avion a traversé une violente tempête contenant de la grêle et provoquant une perte de puissance des moteurs.

Le National Transportation Safety Board a noté que l’équipage de conduite n’avait pas été en mesure d’établir la gravité de la tempête avant d’entrer et d’inverser sa trajectoire en raison des limitations du radar météorologique embarqué à ce moment-là.

