La FAA enquête sur un appel rapproché entre deux avions à l’aéroport de New York

NEW YORK (AP) – Des responsables enquêtent sur un appel rapproché dans un aéroport de New York vendredi soir entre un avion qui traversait une piste et un autre qui se préparait au décollage.

“(Explétif)! Delta 1943, annulez l’autorisation de décollage ! Delta 1943, annulez l’autorisation de décollage ! a déclaré un contrôleur aérien dans un enregistrement audio des communications du contrôle de la circulation aérienne lorsqu’il a remarqué que l’autre avion, exploité par American Airlines, traversait devant. L’enregistrement a été réalisé par LiveATC, un site Web qui surveille et publie les communications de vol.

L’avion Boeing 737 au départ de Delta Air Lines s’est ensuite arrêté en toute sécurité sur la piste de l’aéroport international John F. Kennedy alors que l’autre traversait devant, a indiqué la Federal Aviation Administration dans un communiqué.

“Je pense que le contrôleur a pris une bonne décision pour interrompre le décollage”, a déclaré John Cox, pilote à la retraite et professeur de sécurité aérienne à l’Université de Californie du Sud.

Il a déclaré que la manœuvre de sécurité au décollage interrompu, qui consiste à arrêter l’avion et à interrompre le décollage, est une manœuvre avec laquelle ils sont “très, très familiers”.

“Les pilotes s’entraînent au décollage interrompu presque chaque fois qu’ils arrivent au simulateur”, a-t-il déclaré.

L’avion de Delta s’est arrêté à environ 1 000 pieds (environ 0,3 kilomètre) de l’endroit où l’avion d’American Airlines avait traversé depuis une voie de circulation adjacente, selon le communiqué de la FAA.

L’agence a déclaré samedi qu’elle enquêterait sur l’incident, qui s’est produit vers 20h45.

Le Conseil national de la sécurité des transports a également déclaré qu’il examinait l’appel de proximité.

“Ils reviendront et écouteront chaque transmission entre le jet américain et le contrôle du trafic aérien pour voir qui a mal compris quoi”, a déclaré Cox.

Maysoon Khan est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Maysoon Khan sur Twitter.

Maysoon Khan, L’Associated Press