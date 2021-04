La FAA enquête sur les origines du problème de mise à la terre électrique sur certains avions Boeing 737 Max

La Federal Aviation Administration a déclaré jeudi qu’elle enquêtait sur les origines d’un problème de fabrication qui a conduit à l’échouement récent de dizaines d’avions Boeing 737 Max au début du mois.

La veille, l’agence a ordonné des correctifs pour résoudre les problèmes électriques de 109 737 Max, dont 71 aux États-Unis. La FAA a déclaré que la mise à la terre électrique était insuffisante dans certaines zones du cockpit de certains jets. Le problème, qui est survenu après un changement de conception au début de 2019, pourrait à terme affecter des systèmes tels que la protection contre le givre du moteur s’il n’est pas résolu, a déclaré la FAA dans son ordonnance.

Le problème n’est pas lié au système impliqué dans deux accidents mortels qui ont immobilisé l’avion le plus vendu de Boeing pendant près de deux ans. Mais la mise à la terre survient au moment où l’entreprise tente de réparer sa réputation après les accidents.

Le constructeur a déclaré mercredi qu’il avait suspendu les livraisons de nouveaux avions Max car cela résoudrait le problème et le PDG Dave Calhoun a averti les investisseurs que les livraisons d’avril seraient « légères » en conséquence.

La FAA a déclaré jeudi qu’elle auditait également le processus de Boeing pour apporter des modifications mineures à la conception de sa gamme de produits, « dans le but d’identifier les domaines dans lesquels l’entreprise peut améliorer ses processus ». L’audit et l’enquête ont été rapportés plus tôt par le Wall Street Journal.

« Ces initiatives font partie de notre engagement à évaluer et à améliorer continuellement notre surveillance de tous les aspects de la sécurité aérienne, reconnaissant que détecter les erreurs le plus tôt possible améliore ce qui est déjà le moyen de transport le plus sûr au monde », a déclaré la FAA dans un communiqué.

Boeing a déclaré qu’il travaillait « en étroite collaboration avec la FAA et nos clients pour résoudre le problème de la trajectoire au sol dans les 737 concernés. Nous attendons avec impatience un engagement continu avec la FAA et une direction de la part de la FAA alors que nous améliorons continuellement la sécurité et la qualité de nos processus. »

Le dernier échouement Max n’affecte pas l’ensemble de la flotte mondiale, mais il a été commandé au moment même où certains transporteurs sont impatients de faire voler plus d’avions pour répondre à un rebond de la demande de voyages.

Les transporteurs attendent un bulletin de service final pour résoudre le problème et ont mis en place des outils et d’autres matériaux pour le moment de sa publication, ont déclaré deux sources de l’industrie.