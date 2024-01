La FAA donne à son application de drone B4UFLY une mise à niveau post-Aloft et une nouvelle vie

Bien qu’initialement considéré comme destiné aux cendres de l’histoire lorsque son principal partenaire technologique a quitté le projet, l’outil essentiel de référence de connaissance de la situation et de restriction de l’espace aérien du pilote de drone, B4UFLY, reçoit une nouvelle vie de la part de la Federal Aviation Administration (FAA) grâce à une version mise à jour de l’application devrait sortir le mois prochain.

La FAA a annoncé une nouvelle version de B4UFLY devrait sortir le 1er février. Non seulement l’agence a déclaré que l’application offrirait « plus de ressources parmi lesquelles choisir » ; il a également indiqué avoir signé quatre nouveaux partenaires pour continuer à développer l’outil pour smartphone, tablette et ordinateur de bureau permettant de vérifier la position et les restrictions de l’espace aérien des zones environnantes avant le lancement de drones.

Même si les membres de ce quatuor de nouveaux alliés dans la future direction de B4UFLY n’ont pas été identifiés, leur recrutement par la FAA rassure les utilisateurs sur le fait que l’application continuera à soutenir leurs activités de drones.

Cette longévité a été mise en doute le mois dernier lorsque Aloft, partenaire technologique de longue date, a présenté son propre outil de planification de vol de drone, Air Aware. Cela représentant sa sortie de l’application FAA qu’elle a contribué à développer et à distribuer depuis 2019 – et le lancement d’une alternative offrant des services encore plus larges – Aloft a déclaré à l’époque que le déploiement « remplace efficacement l’application B4UFLY ».

Il s’avère que la décision de savoir si l’atout historique de connaissance de la situation est mis de côté et oublié ou non revient aux utilisateurs de drones – que la FAA encourage désormais à maintenir le cap aérien en proposant la version mise à jour de B4UFLY.

En faisant son annonce, la FAA a fourni les détails suivants sur ce que les pilotes de drones peuvent attendre du nouveau B4UFLY (pour certaines fonctionnalités, en tout cas) et amélioré.

Informations sur l’espace aérien contrôlé, l’espace aérien à usage spécial, les infrastructures critiques, les aéroports, les parcs nationaux et les itinéraires d’entraînement militaire.

Informations sur les restrictions de vol temporaires pour des événements spéciaux.

Un indicateur d’état clair qui informe l’opérateur s’il est sécuritaire de voler ou non. Par exemple, un indicateur indique qu’il est interdit de voler dans la zone des règles de vol spéciales autour de Washington, DC.

Cartes informatives et interactives avec options de filtrage.

La possibilité de vérifier s’il est sécuritaire de voler à différents endroits en recherchant un emplacement ou en déplaçant l’épingle de localisation.

Liens vers d’autres ressources sur les drones de la FAA.