La FAA dit que Boeing corrigera un nouveau défaut de production sur les 787 Dreamliners avant la reprise des livraisons

La Federal Aviation Administration a annoncé lundi que Boeing corrigerait un autre défaut de fabrication découvert sur certains de ses avions 787 Dreamliner qui n’ont pas encore été livrés aux clients.

Boeing a interrompu les livraisons des gros-porteurs en mai pour la deuxième fois en un an alors que la FAA révisait la méthode du constructeur pour évaluer l’avion. Boeing a révélé pour la première fois un espacement incorrect dans certaines parties de certains avions 787, y compris le fuselage, l’année dernière, interrompant les livraisons pendant cinq mois.

La FAA a déclaré que le dernier problème avait été détecté « près du nez » de certains 787 Dreamliners fabriqués par Boeing mais non livrés.

« Ce problème a été découvert dans le cadre de l’inspection continue à l’échelle du système des processus de calage du 787 de Boeing requis par la FAA », a déclaré l’agence. Les commentaires de la FAA ont été rapportés plus tôt par Reuters.

« Bien que le problème ne pose pas de menace immédiate pour la sécurité des vols, Boeing s’est engagé à réparer ces avions avant de reprendre les livraisons », a déclaré la FAA.

Boeing n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire et on ne savait pas encore combien de temps le processus pourrait prendre. La société possède environ 100 Dreamliners qui n’ont pas encore été livrés.

La majorité du prix d’un avion est payée lorsqu’il est livré aux clients, donc de nouveaux retards pourraient signifier plus de difficultés financières pour Boeing, qui tente de reprendre pied après que deux accidents mortels ont cloué au sol son 737 Max le plus vendu et l’impact du coronavirus pandémie.

« Sur la base des données, la FAA déterminera si des modifications similaires doivent être apportées aux 787 déjà en service commercial », a déclaré la FAA.