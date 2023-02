La FAA dit au Sénat qu’elle évitera la répétition de la panne NOTAM

L’administrateur par intérim de la Federal Aviation Administration, Billy Nolen, dira à un Panel du Sénat mercredi que de nouvelles procédures éviteront une répétition de la panne qui l’a incité à arrêter le trafic aérien au départ le mois dernier pour la première fois depuis les attentats terroristes du 11 septembre 2001.

L’audience intervient dans un contexte de préoccupations croissantes en matière de sécurité aérienne après plusieurs appels rapprochés impliquant d’importants Compagnies aériennes américaines. Nolen a déclaré mardi dans une note de service qu’il mettait en place une équipe d’examen de la sécurité et a convoqué une réunion des dirigeants de l’aviation commerciale et générale le mois prochain.

Le panel de mercredi se concentre sur une panne le 11 janvier du système d’avis aux aviateurs, ou NOTAM, qui fournit des alertes de sécurité aux pilotes telles que des pistes verglacées et d’autres dangers, qui ont échoué lorsqu’un entrepreneur a involontairement supprimé des fichiers lors d’une mise à jour.

“Après l’incident, nous avons mis en place un délai de synchronisation pour garantir que les mauvaises données d’une base de données ne peuvent pas affecter une base de données de sauvegarde”, a déclaré Nolen dans des remarques préparées avant l’audience du Comité sénatorial du commerce. “De plus, nous avons mis en place un nouveau protocole qui exige que plus d’une personne soit présente et engagée dans la surveillance lorsque des travaux sur la base de données ont lieu.”

La FAA a interrompu les vols au départ en raison de la panne pendant près de deux heures, mais les retards ont duré toute la journée, quelques semaines seulement après Compagnies aériennes du sud-ouest effondrement des voyages de vacances à la suite d’une violente tempête hivernale.

Nolen sera probablement confronté à des questions de sénateurs sur les récents appels rapprochés entre des avions à New York et à Austin, au Texas. Mardi, le National Transportation Safety Board a déclaré qu’il enquêtait sur ce qui s’était passé sur un United Airlines vol qui a plongé puis récupéré peu de temps après son départ de l’aéroport Kahului de Maui à Hawaï le 18 décembre.

United n’a pas immédiatement commenté l’incident, qui a été signalé pour la première fois dimanche par Le courant aérien.