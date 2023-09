La FAA définit les tâches de Blue Origin avant que le nouveau Shepard puisse relancer

La Federal Aviation Administration a clôturé son enquête sur l’échec du lancement de New Shepard de Blue Origin en septembre 2022, mais la fusée suborbitale reste immobilisée.

Dans un communiqué publié mercredi, la FAA a annoncé avoir clôturé l’enquête sur l’accident le 12 septembre 2022, identifiant « la défaillance structurelle d’une tuyère de moteur causée par une température de fonctionnement du moteur plus élevée que prévu » comme cause de l’échec du lancement.

La FAA exige que Blue Origin mette en œuvre 21 actions correctives, y compris la refonte des composants du moteur et de la tuyère de sa fusée New Shepard, avant que le lanceur puisse reprendre ses lancements.

L’année dernière, un vol sans équipage de la fusée New Shepard de Blue Origin s’est soldé par un échec environ une minute après le décollage. Le propulseur de la fusée a explosé en plein vol et sa capsule a abandonné le navire. La panne du propulseur s’est produite alors que la fusée se déplaçait à plus de 700 miles par heure (1 130 kilomètres par heure) et alors qu’elle se trouvait à 29 000 pieds (8 840 mètres) au-dessus du sol.

New Shepard transportait 36 ​​charges utiles, dont plus de la moitié appartenaient à la NASA. Ce dysfonctionnement était le premier pour le lanceur Blue Origin, qui est principalement utilisé pour transporter des passagers vers des hauteurs suborbitales dans le cadre du service de tourisme spatial de l’entreprise. New Shepard a effectué six vols en équipage depuis juillet 2021.

Suite à l’incident du lancement, la FAA lancements suspendus de New Shepard alors qu’elle ouvrait une enquête sur la panne de la fusée. En mars, Blue Origin a publié les résultats de sa propre enquête, attribuant une buse défectueuse au moteur du booster qui a surchauffé en raison de l’augmentation des températures, ce qui a provoqué « des dommages thermiques et des traînées de chaleur ». Avec la conclusion de son enquête, Blue Origin « s’attend à reprendre bientôt ses vols », écrivait alors la société dans son communiqué de presse.

Cependant, on ne sait toujours pas dans quelle mesure Blue Origin est dans la mise en œuvre des actions correctives exigées par la FAA avant de pouvoir voir sa fusée atteindre l’espace suborbital.

Cette nouvelle arrive dans quelques jours après Blue Origin nomme David Limpun ancien cadre technologique d’Amazon, en tant que nouveau PDG (à compter de décembre prochain). La boiterie est prêt à remplacer Bob Smith, sous le mandat duquel l’entreprise a connu des difficultés.

