La FAA défend SpaceX malgré le lancement non autorisé de Starship SN8

Après un test en vol réussi à haute altitude, SN8 a explosé à l’impact avec le sol alors qu’il tentait d’atterrir. Trois vols d’essai et des prototypes de vaisseau spatial détruits plus tard, la fusée SpaceX SN15 a réussi l’atterrissage, la société passant maintenant à la prochaine étape du vol : un lancement en orbite.

Monteith, qui dirige l’Office of Commercial Space Transportation de la FAA, aurait déclaré à la société qu’elle avait lancé SN8 « sur la base d' »impressions » et d' »hypothèses ». L’une des infractions de l’entreprise consistait à ignorer l’avertissement d’un inspecteur de sécurité de ne pas lancer, SpaceX aurait déclaré à la FAA que les membres du contrôle de mission de Starship « supposaient que l’inspecteur n’avait pas les dernières informations ».

Plus tôt cette année, Monteith a critiqué SpaceX pour des actions « incohérentes avec une forte culture de sécurité », selon Le bord , après que la société a violé sa licence de lancement de la FAA avec le vol d’essai du prototype de fusée Starship SN8 en décembre.

« Nous ne les aurions pas autorisés à reprendre les opérations de vol si je n’avais pas été convaincu qu’ils avaient modifié leurs procédures de manière efficace et résolu les problèmes de culture de sécurité que nous avons vus », a déclaré Monteith.

Au cours de l’audience, le représentant Peter DeFazio, D-Ore., a noté que lui et le représentant Rick Larsen, D-Wash., avaient écrit une lettre sur les actions de SpaceX en référence à l’incident du vaisseau spatial. DeFazio a demandé à l’administrateur associé de la FAA Wayne Monteith ce que SpaceX avait « fait pour gérer les problèmes opérationnels » et les « problèmes culturels ».

Le comité des transports et des infrastructures de la Chambre a tenu mercredi une audition sur le rôle de la FAA dans les vols spatiaux, le régulateur s’efforçant de suivre le rythme de la croissance sans précédent du marché américain des lancements de fusées au cours de la dernière décennie. La FAA s’efforce en particulier de rationaliser le processus de libération et de limitation de l’espace aérien pour les lancements, ce qui peut retarder ou détourner les vols.

Les prototypes de Starship mesurent environ 150 pieds de haut, soit à peu près la taille d’un bâtiment de 15 étages, et chacun est propulsé par trois moteurs de fusée Raptor. Construits en acier inoxydable, les prototypes représentent la première version de la fusée que Musk a dévoilée en 2019 pour transporter des marchandises et des personnes vers la Lune et Mars.

Notamment, le House Transportation and Infrastructure Committee n’a pas invité SpaceX ou Musk à témoigner lors de l’audience « Starships and Stripes Forever », a confirmé le directeur des communications du comité Kerry Arndt à CNBC. Cela signifiait qu’aucun représentant de SpaceX n’était sur place pour répondre aux questions sur l’examen récent – ​​ainsi que sur d’autres sujets d’audience, puisque la société lance plus de missions sous licence FAA que toute autre entité américaine.

Au lieu de cela, l’audience a mis en vedette l’un des plus grands concurrents de SpaceX – United Launch Alliance, la coentreprise de construction de fusées de Boeing et Lockheed Martin – et la société de tourisme spatial Virgin Galactic.

SpaceX n’a ​​pas répondu aux demandes de commentaires sur l’audience.