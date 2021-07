La FAA avertit SpaceX que la tour de lancement de Starship au Texas n’est pas approuvée

Réginald Mathalone | NurPhoto via AP

SpaceX a effectué plusieurs vols d’essai courts de prototypes de Starship au cours de la dernière année. Cependant, la société a besoin de la FAA pour terminer l’examen environnemental et délivrer une licence pour passer à l’étape suivante des tests de la fusée. La direction de l’entreprise a fixé des objectifs ambitieux pour le programme Starship, la présidente Gwynne Shotwell ayant déclaré le mois dernier que SpaceX « tournait pour juillet » pour lancer le premier vol spatial orbital de sa fusée Starship.

La FAA a entamé l’année dernière un examen environnemental de l’installation de développement de Starship de SpaceX, alors que la société de Musk a déclaré qu’elle prévoyait de demander des licences pour lancer les prototypes de fusée de prochaine génération de Boca Chica. Alors que la FAA a achevé une évaluation environnementale de la zone en 2014, cet examen était spécifique à la série de fusées Falcon beaucoup plus petite de SpaceX.

« L’entreprise construit la tour à ses risques et périls », a déclaré mercredi à CNBC un porte-parole de la FAA, notant que l’examen environnemental pourrait recommander de démonter la tour de lancement.

La Fédéral Aviation Administration a averti SpaceX d’Elon Musk dans une lettre il y a deux mois que les travaux de l’entreprise sur une tour de lancement pour les futurs lancements de fusées Starship n’étaient pas encore approuvés et seraient inclus dans l’examen environnemental en cours de l’agence de Boca Chica, Texas.

La société a révélé en mai son plan pour le vol, qui serait lancé depuis les installations de la société au Texas et viserait à amerrir au large des côtes d’Hawaï.

Les prototypes de vaisseaux spatiaux mesurent environ 160 pieds de haut, soit environ la taille d’un bâtiment de 16 étages, et sont construits en acier inoxydable, ce qui représente la première version de la fusée dévoilée par Musk en 2019. La fusée est initialement lancée sur un « Super Heavy ». booster, qui constitue la moitié inférieure de la fusée et mesure environ 230 pieds de haut. Ensemble, Starship et Super Heavy mesureront près de 400 pieds de haut lorsqu’ils seront empilés pour le lancement.

SpaceX développe Starship pour lancer des cargaisons et des personnes en mission vers la Lune et Mars.